La X Jornada de la Cebolleta, «calçot manchego», se impuso a la lluvia en Consuegra

Pase que la lluvia no cesó hasta las once de la mañana, la X Jornada de la Cebolleta, también conocida por el «calçot manchego», ha transcurrido este domingo en Consuegra como estaba previsto. Con una masiva participación, principalmente de visitantes de diversas regiones, se ... expendieron seiscientos cincuenta «Pack de Cebolleta», que incluía cebolletas, salsa romescu, queso, judías, mazapán y copa de vino.

De la misma, junto a otros productos de fabricación local, se vendieron unos tres mil quinientos kilos de cebolletas. Dicho evento, de carácter gastronómico se une, un año más, al atractivo turístico de la ciudad.

«La cebolleta es parte de nuestra tradición agrícola y forma parte de nuestra identidad. Con estas jornadas, queremos que todos puedan degustar y conocer este producto tan especial de una manera divertida y familiar», ha afirmado la acaldesa, María Luisa Rodríguez.