La X Jornada de la Cebolleta, «calçot manchego», se impuso a la lluvia en Consuegra

Se han expendido seiscientos cincuenta «Pack de Cebolleta», que incluía cebolletas, salsa romescu, queso, judías, mazapán y copa de vino

En la imagen el ambiente festivo en la plaza de España.

Julio GARCÍA ORTIZ

Consuegra

Pase que la lluvia no cesó hasta las once de la mañana, la X Jornada de la Cebolleta, también conocida por el «calçot manchego», ha transcurrido este domingo en Consuegra como estaba previsto. Con una masiva participación, principalmente de visitantes de diversas regiones, se ... expendieron seiscientos cincuenta «Pack de Cebolleta», que incluía cebolletas, salsa romescu, queso, judías, mazapán y copa de vino.

