Jefes de agrupaciones de Protección Civil abordan en Toledo la gestión de emergencias ante crecidas repentinas de ríos

La Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha acogido este sábado el XXII Encuentro de jefes de agrupaciones de Protección Civil de la región, un acto en el que ... han participado 25 responsables de estos grupos de activación de emergencia.

Este encuentro ha sido inaugurado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, quien ha destacado que el voluntariado de Protección Civil supone una pieza esencial dentro del Sistema de Protección Civil regional, integrado actualmente por 252 agrupaciones con 4.255 voluntarios.

Eusebio Robles ha valorado muy positivamente la labor que llevan a cabo las agrupaciones y los voluntarios que forman parte de ellas, destacando aquellas situaciones de emergencias extraordinarias, donde su trabajo es imprescindible para poder hacer frente a estos escenarios de riesgo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El vigésimo segundo Encuentro de responsables de agrupaciones de Protección Civil ha sido también aprovechado para conocer las claves de la gestión de emergencias ante crecidas repentinas de ríos y arroyos, así como los daños que provocan este tipo de inundaciones.

Al respecto, Iván Portugués, especialista en el estudio y análisis de las crecidas del río Turia, ha expuesto la experiencia de las inundaciones ocurridas en barranco del Poyo durante la dana de 2024 en Valencia.

Además, esta jornada ha sido también una ocasión única para conocer las inquietudes de los jefes de las agrupaciones de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, sirviendo además como espacio de intercambio de experiencias.

En esta jornada han estado presentes responsables de la agrupación albaceteña de Aguas Nuevas; las ciudarrealeñas de Almadén, Daimiel, Socuéllamos y Villanueva de los Infantes; la conquense de Iniesta; la alcarreña de Cabanillas del Campo y las toledanas de Ajofrín, Almadén, Borox, Corral de Almaguer, Escalona, Esquivias, Ocaña, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Cruz de la Zarza, Santa Olalla, Seseña, Torrijos y Valmojado.

Cabe recordar la importancia de este encuentro anual que, desde la Dirección General de Protección Ciudadana, se lleva a cabo con los jefes de las agrupaciones de Protección Civil, pues supone una ocasión única para conocer de primera mano las inquietudes y sugerencias de una parte de las agrupaciones que existen en Castilla-La Mancha.