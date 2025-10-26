Suscribete a
ABC Premium
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Jefes de agrupaciones de Protección Civil abordan en Toledo la gestión de emergencias ante crecidas repentinas de ríos

Iván Portugués, especialista en el estudio y análisis de las crecidas del río Turia, ha expuesto la experiencia de las inundaciones ocurridas en barranco del Poyo durante la dana de 2024 en Valencia

El Ayuntamiento de Toledo se compromete con Protección Civil a incorporar nuevos medios, como un vehículo de mayor capacidad

Una jornada en la que han participado 25 responsables de estos grupos de activación de emergencia
Una jornada en la que han participado 25 responsables de estos grupos de activación de emergencia ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha acogido este sábado el XXII Encuentro de jefes de agrupaciones de Protección Civil de la región, un acto en el que ... han participado 25 responsables de estos grupos de activación de emergencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app