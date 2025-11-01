Suscribete a
Arbolar o asolar

«El hoy mal llamado 'parking disuasorio' -capaz de acoger mil vehículos- en Santa Teresa, ha comenzado su saneamiento superficial. Son 39.782 metros cuadrados de ciudad, el equivalente a cinco campos de fútbol: una gran oportunidad para transformar y renombrar este lugar, más allá del simple bacheado con decenas de miles de toneladas de zahorra, mezcla inerte de gravas y cemento»

De izquierda a derecha: Javier Vellés y José Ramón de la Cal
Toledo

El Parque del Campo Escolar ha sido, durante los últimos 125 años, el guardián del Circo Romano de Toledo. Se lo debemos a la corporación municipal de 1906, en la que Luis de Hoyos Sainz-ingeniero agrónomo y antropólogo, licenciado en Derecho y ... doctor en Ciencias Naturales; erudito concejal de la Comisión de Paseos, Jardines y Arbolados del Ayuntamiento- promovió y facilitó la celebración de una Fiesta del Árbol junto a las ruinas del Circo.

