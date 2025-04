Jaime Olmedo: «El reconocimiento como Hijo Predilecto de Talavera vendrá conmigo hasta el final»

El filólogo Jaime Olmedo ha recibido este martes el título Hijo Predilecto de Talavera de la Reina en reconocimiento a su brillante trayectoria académica y profesional, y a su permanente vínculo con la ciudad.

«El nombramiento de hoy abarca la totalidad de lo que soy, hijo de Talavera, y no cabe más porque ser hijos es la condición que nos acompaña desde que nacemos, es una realidad totalizante porque somos hijos y no podemos no serlo», señaló Olmedo, que añadió que el reconocimiento que le concede la ciudad de Talavera «es especialísimo, porque alcanza desde mi primer instante y vendrá conmigo hasta el final».

El séptimo Hijo Predilecto de Talavera, que aseguró que su mérito es «haber leído», recordó que creció formado por sus padres «en el trabajo, la austeridad y la fe». «Como muchos de mi generación mi hermano y yo fuimos los primeros universitarios de nuestra familia y lo fuimos gracias a su esfuerzo», señaló emocionado.

También se refirió durante su intervención a la amistad que mantuvo con Rafael Morales o con Joaquín Benito de Lucas e hizo un recorrido por los recuerdos de su infancia que están en muchos rincones de Talavera. «He crecido en las calles de Talavera y la he visto crecer, me he bañado en el Tajo, he jugado en los Jardines del Prado, he defendido los colores de su equipo de fútbol, he disfrutado de su plaza de toros, he leído a sus poetas, he procesionado en Semana Santa, he aprendido con las Mondas, espero cada años las ferias y rezo cada día a la Virgen del Prado», aseguró entre aplausos.

Por su parte, el alcalde, José Julián Gregorio, aseguró que Jaime Olmedo, que «es un gran defensor de la lengua española», ha contribuido al enriquecimiento del patrimonio cultural e histórico de España, «consolidándote como una figura relevante en el panorama intelectual contemporáneo».

Durante el Pleno Extraordinario que ha tenido lugar en el Teatro Victoria, Gregorio ha trasladado al actual rector de la Universidad Camilo José Cela, su felicitación en nombre de la Corporación Municipal y de todos los talaveranos. «Es un orgullo tenerte como embajador de esta ciudad; gracias por exportar a Talavera de la Reina».

El alcalde también destacaba el «abrumador currículum» de Jaime Olmedo y ha señalado que «es un ejemplo a seguir y un espejo donde muchos jóvenes deberían mirarse».

En ese sentido, apuntaba que los jóvenes deben aprender que la cultura «está al alcance de todos y tienen una utilidad real», como bien entendió Jaime Olmedo, que ha aprovechado esos saberes para convertirse «en una persona ejemplar y admirable».

El alcalde recordó también su etapa de estudiante «brillante» donde siempre tuvo claro que quería estudiar filología hispánica; un interés que suscitó el profesor Ángel Ballesteros, actual Mantenedor de Mondas, junto a otros profesores de los Maristas «y fue algo que marcó para siempre la vida de Jaime Olmedo».

«Mantener las raíces»

José Julián Gregorio señalaba además que Olmedo, además de defender la lengua española también defiende a Talavera de la Reina, «una ciudad que ha evolucionado hasta lo que es hoy con centros culturales, bibliotecas y un patrimonio que necesita el esfuerzo de todas las administraciones para seguir consolidándose».

En este punto, el alcalde subrayaba que es «tarea de todos dar a conocer nuestra ciudad fuera de nuestra área de influencia» y se refería al importante papel que ha jugado Jaime Olmedo en este aspecto. «No en vano sigues manteniendo tus raíces talaveranas, y esperamos caminar juntos para consolidar nuestra identidad».

El alcalde reiteraba su felicitación y admiración, que ha hecho extensiva a sus padres, José y Milagros, a su mujer Raquel y a sus hijos Jaime y Jimena. «Sólo hay que ver sus rostros, para ver su felicidad sabedores de que su hijo, marido y su padre, no deja de acumular premios y reconocimientos. Éste, insisto, muy especial, al ser en tu ciudad, Talavera de la Reina».

