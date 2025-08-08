Izquierda Unida Toledo urge a la homologación del Sendero del Valle como complemento y alternativa turística

A punto de que se cumplan ocho meses desde que Toledo empezó a disfrutar del título como Ciudad Europea del Deporte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo sigue sin acometer ninguna intervención que convierta lo que los toledanos conocen como la vuelta al Valle en un sendero homologado e incluido en la red internacional.

Un compromiso, recuerda el portavoz de Izquierda Unida, que adquirió la Concejalía que dirige Rubén Lozano y que estaba incluido en el programa de actividades de este 2025. Sin embargo, y aunque dicho programa contemplaba la homologación de este sendero el 4 de mayo, sorprendentemente desapareció del calendario de actividades sin que hasta la fecha se haya retomado esta iniciativa.

Para Txema Fernández esta es otra muestra más de la incompetencia y desidia de un equipo de Gobierno que más allá de alardear de tener un título y de hacer inversiones que en realidad son obras de mantenimiento o reparación como la piscina del Polígono, pierde oportunidades de transformar el modelo de turismo de la ciudad.

«Pertenecer a la red de senderos supone situar a Toledo en un mapa de referencia para muchos visitantes que quieren encontrarse con un Toledo en un entorno natural para disfrutarlo desde otro punto de vista no exclusivamente patrimonial», subraya Fernández.

Para el edil de Izquierda Unida, homologar el sendero del Valle situaría a la ciudad en la vanguardia de un modelo de turismo diferente, «un turismo alternativo que necesita la ciudad y que cada vez es más demandado».

El concejal de izquierdas apremia así al equipo de Gobierno a llevar a cabo esta homologación y a aprovechar que 2025 sea el año europeo del deporte en la ciudad, «porque si no llegaremos al año 2026 y seguiremos desperdiciando la oportunidad que ofrece un sendero como este».

Recuerda Fernández que la capital cuenta con 98 caminos públicos pero ningún sendero homologado, una práctica que vienen aplicando y aprovechando para ofrecer «un modelo de turismo sostenible, alternativo y en contacto con la naturaleza» numerosos municipios españoles.

Por último, alude el portavoz municipal al pleno del pasado mes de marzo en el que se aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la que se pedía la revisión y actualización de los caminos públicos de la ciudad. Y es que, durante el debate de esta proposición, desde la bancada del Partido Popular se afirmó que se homologaría el sendero del Valle y uno circular que conecte toda la ciudad.