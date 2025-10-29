IU Toledo reclama una mesa de trabajo para analizar las necesidades a implementar en el futuro servicio de autobuses urbanos

Txema Fernández propone la creación de una mesa de trabajo en la que estén integradas, además de la representación municipal y de la empresa que viene ejecutando este servicio público, las asociaciones vecinales de Toledo, los representantes sindicales de los trabajadores y las AMPAS, entre otros colectivos.
«Estamos en el momento de evaluar la eficacia de este transporte para determinar su utilidad en el acceso a los puestos de trabajo, a las aulas o a realizar actividades de ocio», señala el concejal de IU, «y proponer las mejoras que sean necesarias y consensuadas con quienes utilizan el transporte urbano colectivo para que sea la verdadera alternativa de transporte en la ciudad y bandera de la movilidad sostenible».
Recuerda en este sentido, que cuando se adjudicó el contrato hace diez años no existía el Hospital Universitario en el Polígono o incluso el barrio del Beato, dos ejemplos de un cambio de circunstancias que obligan a debatir cómo responder a las demandas de la ciudadanía.
Pero para eso, insiste Fernández, es necesario dar voz a los y las usuarias porque además de evaluar si se han cumplido las cláusulas del contrato al 100% «tenemos que analizar las nuevas demandas que se han generado y a las que debemos dar respuesta». Y no sólo se refiere el edil de IU a las demandas de carácter tecnológico, sino también y, con especial incidencia, a las «de recorridos y frecuencias de autobuses urbanos que deben responder a los nuevos barrios que en diez años se han creado y habitado»; a las necesidades de normativas como la Zona de Bajas Emisiones y a un nuevo modelo de acceso al Casco Histórico diu esde cualquier punto de la ciudad así como a la interconexión entre los barrios.
Así, el portavoz de IU confía en el apoyo a esta propuesta ya que el equipo de Gobierno municipal viene sosteniendo en sus declaraciones públicas un compromiso con el transporte urbano colectivo que, a su juicio, primero debe pasar el examen de confirmar el grado de cumplimiento del contrato y a continuación por un proceso de participación para que el futuro servicio cumpla con un diseño de transporte urbano colectivo que garantice un servicio óptimo.
