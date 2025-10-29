Suscribete a
ABC Premium

IU Toledo reclama una mesa de trabajo para analizar las necesidades a implementar en el futuro servicio de autobuses urbanos

Txema Fernández presenta este viernes una moción en la que requiere, además de la representación municipal y de la empresa, la participación de vecinos, representantes sindicales de los trabajadores del polígono industrial y AMPAS, entre otros colectivos

IU denuncia que el Ayuntamiento de Toledo permite el incumplimiento del contrato entre el Rojas y el Palacio de Congresos

Txema Fernández, concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo
Txema Fernández, concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, defenderá este viernes en sesión plenaria una moción orientada a evaluar el cumplimiento del contrato del servicio de autobuses urbanos hasta ahora y a analizar las necesidades de este servicio de ... transporte colectivo de cara a la nueva licitación del próximo año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app