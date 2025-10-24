IU Toledo insta a incluir la atención específica a los mayores en la Carta de Servicios municipales

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha propuesto este viernes, en el transcurso de la celebración del Consejo Municipal de Personas Mayores, que la Carta de Servicios del Ayuntamiento de Toledo incluya la atención específica a este colectivo de ciudadanos y ... ciudadanas para garantizar así que la atención municipal se adecúa a sus necesidades.

Fernández, que ha calificado el encuentro de hoy como necesario y ha apoyado propuestas como la de plantear una modificación del reglamento de este órgano e incluso incrementar la periodicidad del mismo, ha criticado la falta de información por parte de la presidencia que ha acudido a esta reunión sin aportar documentación previa alguna respecto a la celebración de la Semana del Mayor para la que ya se ha abierto el periodo de inscripciones. «Hoy nos estamos enterando de que se va a celebrar una gala con premiados de los que no sabemos nada y que serán seleccionados bajo criterios que desconocemos», ha reprochado el edil de Izquierda Unida.

Noticia Relacionada IU rechaza la modificación presupuestaria del contrato de recogida de basura de Toledo por no garantizar la mejora de las condiciones laborales ABC El portavoz, Txema Fernández, recuerda que recientemente se han inyectado casi 700.000 euros para este contrato que solo garantiza el beneficio de la UTE

En este sentido, lamenta que pese a que se acordara declarar a Toledo como Ciudad Amiga de los Mayores se sigue sin avanzar en acciones que realmente evidencien esta filosofía de contemplar a los y las mayores de la ciudad como parte esencial de la sociedad toledana. Porque, apunta, con cursillos que pretenden romper la brecha digital o actividades de ocio no se atienden todas las dificultades que día a día afrontan.

«Ni son tenidos en cuenta en las sucesivas obras que se realizan, ni siquiera en la confección de la Semana del Mayor; pero tampoco se valora que en muchos casos son el soporte económico de sus familias», lamenta Txema Fernández, que reclama una administración cercana que les permita cierta independencia a la hora de realizar trámites administrativos tal y como han puesto de manifiesto los asistentes a este Consejo.