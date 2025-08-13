IU Toledo exige al Gobierno local de Velázquez que publique el mapa del amianto y cumpla con la ley

Las obras de demolición de las viviendas del cuartel de la Guardia Civil de Toledo fueron paralizadas por la presencia de amianto en la construcción

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado al equipo de Gobierno local que actúe de «forma urgente y definitiva» para abordar la eliminación del amianto en la ciudad y demuestre así que sus compromisos públicos no son «simples anuncios vacuos».

Fernández ha recordado que, desde abril de 2023 y en base a la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, Toledo debería tener elaborado un censo de edificios con amianto. Sin embargo, reprocha que lo único que ha hecho este Gobierno local ha sido anunciar cada año que destinaría una partida que «ha ido mermando desde los 50.000 hasta los 10.000 euros».

«Quizás, si Toledo hubiese tenido este documento, no hubiese hecho falta la denuncia de la Asociación de Vecinos 'La Voz del Barrio' de Palomarejos para paralizar las obras de demolición del cuartel de la Guardia Civil cuando se iniciaron», ha subrayado.

El concejal de izquierdas ha señalado que el último anuncio sobre el documento fue la formalización de un contrato menor en mayo, cuyo plazo de ejecución es de tres meses, por lo que «la próxima semana debería estar ejecutado». «Sin embargo, a día de hoy no tenemos ninguna noticia de la elaboración de ese censo ni de los trabajos que se están realizando», ha lamentado, destacando que al tratarse de un contrato menor «no tenemos públicamente un pliego de condiciones que nos diga qué es lo que se va a elaborar exactamente o cómo va a elaborar este inventario de la empresa».

Txema Fernández, concejal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo

Ante esta falta de información e inacción, IU «exige al Gobierno del Ayuntamiento de Toledo que lo elabore de la forma más urgente posible, porque es necesario a la hora de realizar cualquier obra en cualquier edificio de la ciudad y, no solo porque lo dice la ley, sino porque es necesario para preservar la salud de los vecinos y las vecinas de la ciudad».

Un contrato menor de 10.000 euros

Fernández se ha mostrado sorprendido y ha expresado su desconfianza sobre la eficacia de los trabajos, ya que la adjudicación ha sido por un importe inferior a los 10.000 euros cuando al inicio de legislatura se barajaba una inversión cinco veces superior.

Ha recordado que en el pleno de septiembre de 2023 el concejal de Medio Ambiente manifestó su preocupación por los restos de amianto en parcelas de Santa María de Benquerencia y defendía su retirada. Un año después, en noviembre de 2024, el alcalde anunciaba en el Congreso Nacional del Amianto que en los presupuestos de 2025 se incluiría una partida para realizar un mapa detallado de este material en edificios públicos y privados. Y recientemente, en mayo, en el Consejo de Participación del Polígono, el edil de Medio Ambiente dio por hecho que se estaba trabajando en el documento «cuando no se adjudicó hasta unos días después».

«Tres años y tres anuncios para disimular ante los vecinos la inacción municipal en una materia que preocupa por sus efectos en la salud de la ciudadanía y en la que las entidades vecinales llevan tiempo trabajando, aunque este equipo de Gobierno no haya contado con ellos por mucho que insistan en su propaganda de la participación vecinal», ha concluido Fernández.