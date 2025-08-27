IU Toledo afea la actitud «insumisa» del Gobierno local PP-Vox con la Ley de Memoria Democrática

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha mostrado su preocupación ante lo que consideran una «actitud de insumisión» que PP y Vox mantienen en el Gobierno local «ante la obligada aplicación y cumplimiento de leyes que afectan a los derechos del pueblo como la Ley de Memoria Histórica o la Ley de Vivienda«.

El portavoz de la formación de izquierdas, Txema Fernández, recuerda que la Ley de Memoria Democrática está en vigor y es de obligado cumplimiento desde hace tres años, pero «se ha eliminado de los presupuestos municipales cualquier posibilidad de cumplir con esta norma de obligado cumplimiento«.

El concejal de IU recuerda que en esta legislatura «no se ha destinado ni un solo euro a la dignificación de los tres patios del cementerio municipal donde sigue habiendo toledanos asesinados por el franquismo y el fascismo«, ha informado el Grupo en nota de prensa.

«PP y Vox usan el mismo argumentario y eliminan la partida para ser un Ayuntamiento insumiso a una ley», condena Fernández que hace un llamamiento para que los presupuestos de 2026 contemplen una partida que afronte esta inversión y revierta el proceder «irregular y contrario a la ley que se ha producido durante estos dos primeros años de legislatura».