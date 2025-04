IU reclama revisar el cumplimiento de la Ordenanza de la Publicidad y Rotulación en el Casco de Toledo

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, defenderá en el Pleno de mañana una moción en la que reclama que se revise el cumplimiento de la 'Ordenanza reguladora de la Publicidad y Rotulación en el ámbito de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad'.

Argumenta el concejal de IU que desde su nacimiento, hace ocho años -julio de 2017-, se desconoce si se está respetando el texto de esta normativa puesto que, entre otras cosas, no se ha convocado la preceptiva Comisión de Seguimiento (artículo 66) en la que han de participar, entre otros, los grupos políticos municipales.

«Si elaboramos ordenanzas, como las últimas de Movilidad o de Actividad turística y convivencia ciudadana, y no vigilamos su ejecución estamos incumpliendo la obligación que tienen las corporaciones de cumplir y hacer cumplir con la normativa que nos rige», señala Txema Fernández que también solicita en la moción la retirada de los elementos publicitarios que no cumplan con la normativa -haciendo especial énfasis en los edificios declarados Bienes de Interés Cultural-y de aquellos instalados en el Casco histórico y resto de la ciudad que no cumpla con la misión que tienen o no hayan hecho efectivo el pago de la tasa determinada.

Por último, apela Fernández al cumplimiento del artículo 59 que recoge la elaboración de un manual de señalización patrimonial de uso público en el que se incluye «toda aquélla señalización patrimonial que contiene información geográfica o cultural sobre un elemento o conjunto de elementos de interés y que sirve para poder localizarlo, conocerlo, entenderlo o explicarlo». Recuerda que en dicho manual se deben recoger también los elementos de identidad gráfica, como tintas, tipografías, flechas, pictogramas, y las tipologías».

Moción áreas caninas

La segunda de las mociones que defenderá el viernes el portavoz municipal de IU persigue la elaboración de un censo actualizado de las áreas caninas de Toledo «como base para saber sobre qué y dónde debemos actuar». Para ello, Txema Fernández considera necesario abrir un proceso participativo en los Consejos de Distrito -de la mano de las concejalías de Planeamiento y Obras- para acordar la instalación de nuevos espacios, como el de debajo del Puente de la Cava ya solicitado.

Fernández recuerda que la gestión y mantenimiento de estas áreas caninas está a cargo de una empresa a la que se adjudicó por 150.000 euros al año un contrato que incluye también las áreas infantiles y biosaludables. Sin embargo, matiza el concejal, en el pliego de aquella licitación no concretaba de ninguna manera los elementos que componen o deberían componer las áreas caninas.

Así, en la moción también se solicita un plan de mantenimiento, limpieza y señalización de estas áreas para las que reclama que se fijen «unos criterios mínimos de infraestructuras» para considerarlos como tales parques caninos en los que las mascotas tengan su zona de esparcimiento y paseo idóneos y en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.

Por último, y con el fin de facilitar a los dueños de perros el acceso a las diferentes áreas caninas, propone que el Ayuntamiento elabore un plano de localización al que se pueda acceder mediante un enlace en la web municipal.