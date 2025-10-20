Suscribete a
ABC Premium

IU rechaza la modificación presupuestaria del contrato de recogida de basura de Toledo por no garantizar la mejora de las condiciones laborales

El portavoz, Txema Fernández, recuerda que recientemente se han inyectado casi 700.000 euros para este contrato que solo garantiza el beneficio de la UTE

El Ayuntamiento de Toledo gastó 50 millones en 2024 en servicios públicos 'privatizados'

Txema Fernández, concejal de Izquierda Unida en Toledo
Txema Fernández, concejal de Izquierda Unida en Toledo ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, reitera la necesidad de que cualquier modificación presupuestaria de los contratos privados para la prestación de servicios públicos municipales pase previamente por una mesa de trabajo en la que se «analice, ... realice un seguimiento y una evaluación» de la prestación de ese servicio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app