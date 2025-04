IU rechaza el hotel en San Juan de Dios: «Vamos a regalar un BIC a una empresa para que haga negocios» También critica que la empresa que lo explotará en Toledo no pagará canon hasta el décimo año ni impuesto de sociedades hasta el año 17

El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha mostrado su absoluto rechazo al proyecto de hotel en San Juan de Dios, un edificio que está declarado Bien de Interés Cultural y que hace menos de año y medio se acordó en el pleno por unanimidad que fuera residencia de mayores.

Según IU, la concesión a la empresa que explotará el hotel será de 40 años y el informe de viabilidad económica elaborado por la Diputación establece que la empresa no pague canon, fijado en 2.325.000 euros, hasta el décimo año. Mientras, tendrá «otros 30 años para hacer un gran negocio con un edificio público que no reportará nada a la ciudad de Toledo, más allá de un incremento de plazas hoteleras y mayores problemas al saturado tráfico en el Casco». Asimismo, la empresa no abonará impuesto de sociedades hasta el año 17, con la consecuente falta de aportación a los ingresos públicos.

«Estamos extendiendo una alfombra roja para los clientes de este nuevo hotel que define a los visitantes del Puy du Fou como su modelo de cliente», cree Txema Fernández, para quien es «indignante» este proceso de «desamortización» y que «vamos a regalar un BIC monumental a una empresa para que haga negocios dejando de ingresar millones de euros en las arcas públicas».

