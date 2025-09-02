IU y PSOE critican la misión comercial del alcalde de Toledo a China: «Nos invitaron para blanquear el viaje»

Los concejales del PSOE y también el de IU-Podemos han rechazado participar en la misión comercial a China que este miércoles emprende la ciudad de Toledo, con el alcalde, Carlos Velázquez, a la cabeza para atraer turismo de calidad. «Nos invitaron y, por supuesto, dijimos que no porque no íbamos a blanquear el viaje del alcalde a China, solo nos invitaron por eso motivo porque si realmente hubieran querido nos hubieran invitado a otros actos celebrados en la ciudad, como la despedida de los niños saharauis en el balcón de la Ayuntamiento», ha dicho el viceportavoz del PSOE, Pablo García, que ha cuestionado también los motivos de este viaje.

Del mismo modo, Txema Fernández, portavoz de IU, que también ha rechazado participar en esta misión comercial, ha criticado también el sentido de este viaje y ha pedido al equipo de gobierno que defina cuál es el modelo económico y turístico de la ciudad de Toledo que, a su juicio, tiene carencias, como se demostró durante la pandemia.

El Ayuntamiento va a emprender una misión comercial en China con el objetivo de reforzar la promoción turística y económica de la capital regional, así como atraer turismo de calidad a la ciudad. La misión, que también incluye encuentros comerciales, busca «consolidar la imagen de Toledo como destino de turismo de calidad, destacando su artesanía, el damasquinado y la espadería, así como su riqueza cultural y patrimonial», según explicó Velázquez el pasado lunes.

L delegación, encabezada por el alcalde de Toledo junto con la vicealcaldesa, Inés Cañizares, estará compuesta por el concejal de Turismo, José Manuel Velasco; las diputadas provinciales, Soledad de Frutos del Valle, portavoz y diputada delegada de Presupuestos y Hacienda, Manuela Lominchar, diputada delegada de Infraestructuras; además del presidente de la Federación Empresarial Toledana, Javier de Antonio Arribas y el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Tomás Palencia.

