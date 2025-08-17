Investigado un joven de 26 años por rociar las carpas de La Peraleda con gas pimienta durante las fiestas de Toledo

Varios agentes de la Policía Local vigilan que las fiestas transcurran con normalidad en La Peraleda

La madrugada del viernes al sábado dejó un incidente en las carpas del recinto ferial de La Peraleda, en Toledo, donde cientos de personas celebraban las fiestas de la Virgen del Sagrario. Sobre las 03:45 horas, los vigilantes de seguridad expulsaron a un joven de 26 años por rociar presuntamente el interior de las instalaciones con gas pimienta.

Como medida preventiva, las carpas permanecieron desalojadas durante unos 40 minutos, hasta comprobar que la sustancia había desaparecido. Durante ese tiempo, efectivos de Protección Civil atendieron a varias personas por la inhalación del gas, aunque sin que se registraran heridos de consideración.

Los efectos más comunes del gas pimienta son: irritación intensa de los ojos con lagrimeo, enrojecimiento e hinchazón; visión borrosa o temporalmente reducida; dificultad para respirar y tos; y una sensación de ardor en la piel.

La Policía Local identificó al presunto autor del suceso, que está siendo investigado para determinar si fue realmente quien roció el gas pimienta en el interior del recinto.

El incidente no pasó a mayores y, tras la reapertura de las carpas, la celebración de las fiestas pudo continuar con normalidad.

