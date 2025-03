Los internos del centro penitenciario Ocaña I, en la carrera solidaria 'Brilla con ellos' contra el cáncer

Toledo ha vivido una jornada de emoción y compromiso en la quinta edición de la Carrera y Marcha 'Brilla con Ellos', un evento solidario organizado por el colegio Infantes en memoria de Pablo y Beltrán, dos alumnos fallecidos a causa del cáncer, que ha contado con la participación de 17 internos del centro penitenciario Ocaña I, que han sido testigos y protagonistas de un acto de "inclusión real", gracias al programa de actividades impulsado por la Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Toledo y su responsable, Jesús Guzmán, también capellán del centro.

Los internos estuvieron acompañados por el mayordomo de finados de la Cofradía de la Santa Caridad, Fernando Redondo Benito, quien ha subrayado la importancia de estas iniciativas como espacios de integración y acompañamiento, afirmando que «las personas privadas de libertad necesitan sentir que la sociedad no les da la espalda. Actividades como esta son testimonio de la misericordia, de la justicia social y del compromiso con el Evangelio. No podemos olvidar que cada hombre y cada mujer, sin importar su pasado, tienen derecho a la esperanza, al encuentro con el otro, a una nueva oportunidad. No somos jueces de sus errores, sino hermanos llamados a caminar junto a ellos en su proceso de redención».

Noticia Relacionada 'Brilla con ellos', en imágenes: Toledo se vuelca contra el cáncer infantil ABC Más de 3.000 personas han participado en la marcha del colegio Infantes en homenaje a Pablo y Beltrán

Para la Cofradía de la Santa Caridad, fiel a sus principios, la Pastoral Penitenciaria es un lugar privilegiado de encuentro con el Evangelio. «¿Dónde, si no es en la cárcel, se hace más presente e interpelante el mensaje de Cristo? ¿Dónde, si no es en los rostros de los más olvidados, encontramos la verdadera esencia de la caridad?», reflexionó Fernando Redondo Benito. «Las cofradías y hermandades tienen la misión de ser testigos del Evangelio en la vida cotidiana, pero especialmente allí donde la dignidad está más herida, donde el sufrimiento se hace más intenso y donde la sociedad muchas veces prefiere no mirar».

La Cofradía de la Santa Caridad ha mantenido históricamente un vínculo estrecho con el Centro Penitenciario Ocaña I, promoviendo tanto el apoyo espiritual como actividades que refuercen la autoestima y la reconstrucción personal de los internos. «La justicia social no es solo un concepto, es un camino que debemos recorrer juntos: internos, funcionarios, fuerzas de seguridad y la sociedad en su conjunto», afirmó Redondo Benito, añadiendo que «nuestra labor es ser testigos de la misericordia y acompañar a cada persona en ese proceso. Nadie está fuera del amor de Dios. No podemos darnos el lujo de ignorar a quienes más necesitan el consuelo y la esperanza».

En este año jubilar, la Pastoral Penitenciaria y la Cofradía de la Santa Caridad reafirman su compromiso de «estar al lado de cada persona en prisión, no solo con palabras, sino con acciones concretas que refuercen los valores de la dignidad, la reconciliación y la esperanza». La carrera 'Brilla con Ellos' ha sido, una vez más, un testimonio vivo de que la solidaridad y la inclusión son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y humana. «Si no estamos con ellos, si no les tendemos la mano, ¿quién lo hará? Es nuestra responsabilidad y nuestro deber como cristianos y como sociedad», ha explicado, por último, Fernando Redondo Benito.

Más temas:

Toledo

Prisiones

Catolicismo