Un innovador trasplante de córnea en Toledo permite mejorar la visión de un paciente

El procedimiento quirúrgico se desarrolló de manera ambulatoria y sin complicaciones y el paciente se recupera satisfactoriamente en su domicilio

El doctor Gonzalo Bernabéu, claro y conciso sobre cuándo es el momento de ir al oftalmólogo: «Un consejo que le daría a todo el mundo...»

Profesioinales del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Toledo JCCM

La sección de Córnea y Superficie Ocular del servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha realizado un trasplante de limbo corneal con técnicas de mayor precisión que han conseguido mejorar la ... visión de un paciente que presentaba una causticación ocular antigua, secuela de una lesión química, que había dañado de forma severa la superficie del ojo.

