Inés Cañizares llama a reivindicar «nuestras raíces y nuestra identidad» en el Día de la Fiesta Nacional

La vicealcaldesa de Toledo destaca los 181 años de servicio del Instituto Armado «al servicio de España, defendiendo la justicia y la libertad»

Castilla-La Mancha cuenta con más de 5.800 guardias civiles desplegados, el 8,08% mujeres

La vicealcaldesa, Inés Cañizares, en el acto de celebración el acto de celebración de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil
ABC

Toledo

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Protección Ciudadana, Inés Cañizares, ha felicitado hoy domingo a todos los españoles con motivo del Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad y ha expresado su reconocimiento a la Guardia Civil, «un cuerpo con 181 años ... que ha estado siempre y está al servicio de España, defendiendo la justicia y la libertad».

