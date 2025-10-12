Inés Cañizares llama a reivindicar «nuestras raíces y nuestra identidad» en el Día de la Fiesta Nacional

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Protección Ciudadana, Inés Cañizares, ha felicitado hoy domingo a todos los españoles con motivo del Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad y ha expresado su reconocimiento a la Guardia Civil, «un cuerpo con 181 años ... que ha estado siempre y está al servicio de España, defendiendo la justicia y la libertad».

«Hoy es el Día de la Fiesta Nacional y me gustaría felicitar a todos los españoles y a todos los pueblos hermanos», señaló la vicealcaldesa, que participó en el acto institucional celebrado en Toledo con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado. Unas felicitaciones que también extendió a todas las pilares.

Cañizares deseó que la jornada «fuera un día muy agradable, donde todos disfrutemos de esta fiesta nacional y sigamos reivindicando nuestras raíces y nuestra identidad».