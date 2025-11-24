Suscribete a
ABC Premium

La indisposición de Florentino Delgado, concejal de Planeamiento, obliga a retrasar el inicio de la Comisión de Hacienda de Toledo

La sesión se retomará a las 10.30 horas para continuar con el calendario para explicar los presupuestos municipales de 2026

Vox se abstiene en el inicio de la tramitación del presupuesto de Toledo, que llega a 117,4 millones

Florentino Delgado, concejal de Planeamiento
Florentino Delgado, concejal de Planeamiento ABC

J. Guayerbas

Toledo

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo ha tenido que suspender temporalmente su sesión prevista para este lunes debido a la indisposición del concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, quien debía abrir la ronda de comparecencias de los miembros del equipo de Gobierno ... para explicar los presupuestos de su área de cara a 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app