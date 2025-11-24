La indisposición de Florentino Delgado, concejal de Planeamiento, obliga a retrasar el inicio de la Comisión de Hacienda de Toledo

Delgado era el encargado de inaugurar las presentaciones tras la aprobación, la pasada semana en Junta de Gobierno, del proyecto de presupuestos municipales para el próximo año, un documento que salió adelante con la abstención de Vox. Si supera todos los trámites previstos, las cuentas serán elevadas a un pleno de aprobación definitiva que se celebrará el próximo 18 de diciembre.
La suspensión de la comparecencia ha obligado a reordenar los trabajos de la comisión. La sesión se reanudará a las 10.30 horas, con la intervención de los concejales responsables de Cultura, Patrimonio y Hacienda, que tomarán el relevo en la exposición de los presupuestos de sus correspondientes áreas.
El proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Toledo para 2026 asciende a 117,45 millones de euros, lo que supone un incremento de 8,3 millones de euros respecto a las cuentas de 2025, es decir, un 7,6 % más. Uno de los capítulos que más crece es el de inversiones reales, que aumenta un 155,4%, pasando de los 3,4 millones incluidos en el presupuesto de 2025 a los 9,01 millones previstos para 2026.
La Comisión de Hacienda continuará hasta mañana con la comparecencia del resto de concejales del Gobierno municipal para detallar el contenido de unas cuentas que marcan la hoja de ruta económica y política del Ayuntamiento para el próximo ejercicio, el último completo de la legislatura.
