La indisposición de Florentino Delgado, concejal de Planeamiento, obliga a retrasar el inicio de la Comisión de Hacienda de Toledo

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo ha tenido que suspender temporalmente su sesión prevista para este lunes debido a la indisposición del concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, quien debía abrir la ronda de comparecencias de los miembros del equipo de Gobierno ... para explicar los presupuestos de su área de cara a 2026.

Delgado era el encargado de inaugurar las presentaciones tras la aprobación, la pasada semana en Junta de Gobierno, del proyecto de presupuestos municipales para el próximo año, un documento que salió adelante con la abstención de Vox. Si supera todos los trámites previstos, las cuentas serán elevadas a un pleno de aprobación definitiva que se celebrará el próximo 18 de diciembre.

La suspensión de la comparecencia ha obligado a reordenar los trabajos de la comisión. La sesión se reanudará a las 10.30 horas, con la intervención de los concejales responsables de Cultura, Patrimonio y Hacienda, que tomarán el relevo en la exposición de los presupuestos de sus correspondientes áreas.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Toledo destinará 270.000€ en 2026 a reformar la estación de autobuses Fernando Franco Reserva también medio millón para asfaltado, 250.000 euros para la climatización de colegios. También se destinarán 494.000 euros a mejorar el alumbrado de la calle Alemania y 619.000 euros al centro de mayores de Buenavista

El proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Toledo para 2026 asciende a 117,45 millones de euros, lo que supone un incremento de 8,3 millones de euros respecto a las cuentas de 2025, es decir, un 7,6 % más. Uno de los capítulos que más crece es el de inversiones reales, que aumenta un 155,4%, pasando de los 3,4 millones incluidos en el presupuesto de 2025 a los 9,01 millones previstos para 2026.

La Comisión de Hacienda continuará hasta mañana con la comparecencia del resto de concejales del Gobierno municipal para detallar el contenido de unas cuentas que marcan la hoja de ruta económica y política del Ayuntamiento para el próximo ejercicio, el último completo de la legislatura.