Indignación entre los jubilados por las averías en las escaleras mecánicas y el ascensor de la estación de autobuses de Toledo

El estado actual de las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de Toledo -paradas y rotas desde hace seis años-, además de laavería en el ascensor, ha motivado varias denuncias de un grupo de jubilados de Toledo y Ciudad Real procedentes de Galicia. Llegaban este sábado para disfrutar de unos días dentro del programa de Turismo Social dirigido al envejecimiento activo organizado por la Consejería de Bienestar Social y la Unión de Agencias de Viajes.

Los viajeros, después de realizar un viaje en autobús de ocho horas de duración, se encontraron al llegar a la estación con que no solamente las escaleras mecánicas no funcionaban sino que el único ascensor existente también estaba averiado.

Lógicamente provocó escenas y situaciones de indignación. Los más fuertes y válidos ayudaron a subir las maletas y equipajes por la escalera dándose la circunstancia de que una de las viajeras era una mujer con minusvalía física que portaba incluso andador.

Algunos viajeros presentaron en la oficina de información varias denuncias dirigidas al Ayuntamiento de Toledo y Gobierno de Castilla-La Mancha, responsables directos de la lamentable y triste situación.

La Junta de Comunidades es el propietaria de la instalación y el Ayuntamiento el encargado del mantenimiento. En la denuncia les califican de «impresentables y sinvergüenzas» y les dicen que prueben con sus seres más queridos y mayores a bajar y subir varias veces seguidas las maletas por las escaleras para que sepan el trastorno que ocasionan. Todo ello sin olvidar el desprecio y desidia que ofrecen a los ciudadanos incapaces de ponerse de acuerdo y solucionar el problema de una vez. Se preguntaban hasta cuándo hay que seguir aguantando.

Además, las dos puertas de cristal de acceso a la estación llevan averiada meses, una a cada lado. «Es algo vergonzoso e indecente para una ciudad Patrimonio de la Humanidad«, argumentaron.

Más temas:

Autobuses

Estaciones

Toledo