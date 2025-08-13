El incendio de Calera y Chozas escala a nivel 2, obliga a cortar la CM-4100 y a recomendar a los vecinos que se confinen

El incendio que afecta a Calera y Chozas ha ido escalando conforme han pasado las horas

El incendio declarado en la tarde de este martes en la entidad menor de Alberche del Caudillo y desplazado por el viento hasta el término municipal de Calera y Chozas se ha complicado, lo que ha llevado al Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha a elevar su situación operativa a nivel 2 por afección a bienes de naturaleza no forestal.

Como medida preventiva, se recomienda a los vecinos de Calera y Chozas permanecer confinados en sus viviendas ante la posible afección del humo. Las autoridades aconsejan cerrar puertas y ventanas, tapar las rendijas con paños húmedos y desconectar los aparatos de climatización en caso de detectar olor a humo.

El avance de las llamas, que se originaron a las seis y cuarto de la tarde, ha obligado al corte total de la carretera CM-4100 entre los kilómetros 16 y 28, que conecta Calera y Chozas con Alberche del Caudillo.

Según los últimos datos del Plan Infocam, en la zona trabajan 15 medios terrestres, integrados por 67 efectivos, entre ellos bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos, que continúan las labores de extinción durante la noche.

Con las primeras luces está previsto que se incorporen medios aéreos a las labores de extinción.