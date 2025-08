Iñaki Jiménez: «Ningún toledano va a tener que comprarse un coche para subir al Casco»

En medio de la confusión por la entrada en vigor, a partir de diciembre de 2025 de la Zona de Bajas Emisiones en el Casco Histórico de Toledo, el concejal de Movilidad insiste a ABC que «todos los vehículos de cualquier barrio de la ciudad, empadronados en Toledo, podrán acceder al Casco Histórico sin problema, aunque no tengan etiqueta». El perímetro estará limitado entre el río Tajo y la muralla de la ciudad, y el acceso estará controlado desde cuatro puntos: Bisagra, Doce Cantos, Gerardo Lobo y Recaredo, para impedir el acceso a todos los vehículos no autorizados. La principal novedad para los toledanos será que los pivotes del Casco Histórico van a estar operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana, excepto las tres horas reguladas para la carga y descarga. Y habrá excepciones para los colegios, visitas a familiares justificadas y servicios a los residentes, para lo que el Ayuntamiento va a abrir una plataforma en la que se puedan registrar. Jiménez niega afán recaudatorio y recuerda que el Ayuntamiento está obligado a ponerlo en marcha, aunque reconoce que supone una oportunidad para reducir lo 26.000 vehículos que acceden y dañan a diario el patrimonio del Casco, de los que el 50 por ciento son de no empadronados.

-¿Qué va a suponer para el toledano la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones?

-Todos los empadronados en Toledo van a poder subir al Casco, con cualquier tipo de vehículo, pero se van a habilitar más plazas verdes para residentes, por ejemplo, en la zona San Cristóbal. Insisto: podrán acceder todos los residentes empadronados, al menos, hasta el 31 de diciembre del 2030. No vamos a obligar a ningún toledano, empadronado en Toledo, a comprarse un coche nuevo con distintivo ecológico.

-La oposición se queja de que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ha llegado muy tarde y con muchas carencias.

-Hemos aprobando el PMUS en las condiciones que nos lo dejó el PSOE, un documento que está cojo. La norma nos instaba a tener aprobado el PMUS para sacar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones y estamos obligados a ponerlo en marcha antes de diciembre. Me echan en cara que es un documento suyo, pero yo estoy convencido de que ni se lo han leído. ¿Por qué no la aprobaron ellos si estaba hecho desde el 2021? Es un documento que se está abierto y lo vamos a modificar porque se ha quedado obsoleto.

-El PSOE les acusa de querer hacer caja con la Zona de Bajas Emisiones.

-Estamos obligados a ponerla en marcha en diciembre y, es verdad, que la norma dice que tenemos que estar sancionando si se incumple, algo que nos parece un poquito excesivo. Al PSOE no le interesaba ponerlo en marcha porque es una situación delicada en las circunstancias en la que estamos de tantas prohibiciones y prohibiciones. Nosotros no estamos de acuerdo con prohibir tanto, pero somos una ciudad de más de 50.000 habitantes y estamos obligados. No nos queda más remedio, pero le garantizo que no vamos a obligar a los toledanos a comprarse un vehículo eléctrico.

-¿La ordenanza está abierta a más cambios?

-Ya se están haciendo aportaciones y estudiaremos si se pueden incorporar al documento. El proyecto, aprobado el 10 de julio del 2025, estará en información pública hasta el 27 de agosto. Una vez cerrado este periodo y hasta el 17 de septiembre todos los ciudadanos, vecinos, empresas o entidades que lo deseen podrán presentar sus alegaciones. Posteriormente, el anteproyecto de la ordenanza se aprobará en la Junta de Gobierno Local y se abrirá un periodo de alegaciones para los grupos políticos hasta el 3 de octubre. Una vez realizado este trámite se aprobará de manera inicial en el pleno del 9 de octubre y saldrá a exposición pública hasta el 21 de noviembre. Y se aprobará en diciembre de 2025.

-¿Qué vehículos de no empadronados podrán pasar al Casco?

-Solo podrán acceder los coches que vayan a un aparcamiento y los que cuenten con distintivo ambiental Cero, ECO y CE. Y también los servicios de emergencia y seguridad, los vehículos de personas con movilidad reducida y los de carga y descarga en horario habilitado.

-¿Qué excepciones habrá para los no empadronados?

-Entre las excepciones específicas también se contempla el acceso de familiares de alumnado de los dos colegios del Casco Histórico, que podrán acceder por un máximo de media hora o tres cuartos de hora para llevarles si sus vehículos no están empadronados en Toledo. Se va a elaborar una lista. De la misma manera, también habrá excepciones para invitados o residentes, quienes deberán enviar una relación para poder pasar hasta el fin de la moratoria, establecida en 2030.

-¿Y los hoteles y otros servicios para los residentes, como un fontanero?

-La gente mayor pregunta si pueden venir sus hijos, y les decimos que habrá permisos especiales y podrán pasar. Y también si tienes una avería, el fontanero va a poder venir. Lo mismo con los hoteles, como ya ocurre en Madrid, que tendrán que informar de las matrículas de los vehículos de los huéspedes que acceden a sus aparcamientos del Casco. Y si, por ejemplo, eres de Olías y tienes una plaza de aparcamiento en Toledo, solo tendrás que justificarlo. No habrá problemas. No podemos matar el Casco.

-¿Cómo se hará?

-En una plataforma que estamos creando para que se puedan dar cuenta de todas estas incidencias.

-¿Qué previsiones hay de reducción de los vehículos que acceden a diario al Casco con esta medida?

-Estamos hablando de que se puede reducir un 50 por ciento el número de vehículos al día. Aproximadamente acceden al Casco 185.134 vehículos a la semana, y más de 25.000 al día, de los que la mitad son de no empadronados. Estamos intentando también preservar el patrimonio histórico, como la Puerta del Cambrón y la Puerta de Bisagra. El Defensor del Pueblo ya nos ha dado un toque de atención por los daños en Bisagra y pide que se reduzca la subida de autobuses. Está claro que la contaminación supone una amenaza directa al patrimonio histórico. Un estudio de 2018 confirmó daños derivados del tráfico en el Cambrón, además de la elevada contaminación acústica. Vamos a poder pasear tranquilamente por Toledo y evitar tantos coches. Lo mas importante para nosotros es preservar el patrimonio histórico.

-Se está pidiendo también que suban menos autobuses a Zocodover. ¿Se contempla esta medida en el nuevo contrato de los autobuses urbanos?

-El objetivo es intentar reducir lo máximo posible las 593 veces que suben los autobuses a Zocodover. La idea es habilitar lanzaderas para reducir esta frecuencia que pone en peligro el patrimonio de la ciudad. Estamos valorando crear tres intercambiadores con autobuses cada cinco minutos desde Safont, la Vega y la Reconquista, a la altura de la Policía Local, utilizando el mismo billete, con transbordos muy rápidos para que el ciudadano no tenga que esperar, como se hace en muchas ciudades. No pueden subir tantos autobuses, es inviable.

-¿Cómo va el proceso para la nueva concesión del servicio?

-Vamos a sacarlo a licitación en octubre o noviembre, para adjudicar el servicio en 2026. Estamos intentando hacer modificaciones y pidiendo sugerencias para mejorar las líneas y las frecuencias, como las que van al hospital.

-¿Qué tipo de propuestas?

-Hemos abierto un formulario de consulta pública para recoger todas las aportaciones, propuestas, sugerencias e ideas de los ciudadanos para la redacción del nuevo contrato del servicio de transporte público urbano de la ciudad. En solo unos días, el cuestionario ha sido completado por más de 420 toledanos, con una media de edad de 40 años, una gran parte de mujeres. Piden más frecuencia y puntualidad y proponen un carril bus y la prioridad semafórica, una medida que ya contempla el equipo de gobierno para el nuevo contrato. Entre los datos positivos, los usuarios que ya han realizado la encuesta destacan la mejora del funcionamiento de la aplicación COPI que ya ha superado los problemas que sufrió cuando se puso en marcha.

-¿Continúan los problemas con la zona magenta?

-El problema que tenemos es la base datos, para saber si eres residente. Y se está mejorando. Hemos pasado un listado de todos los vehículos que están empadronados en la ciudad de Toledo para evitar fallos y problemas a los residentes que aparcan gratis allí. El problema es cuando el vehículo está registrado en otra localidad, pero su propietario sí que está empadronado.

-Se va poner en marcha un abono para trabajadores. ¿Con qué tipo de descuento?

-Se van a establecer descuentos del 50 por ciento y bastará con presentar un certificado de su empresa. Lo que pretendemos con esta medida no es hacer caja, es reducir el número de vehículos que entran en un día a Toledo, 76.000 vehículos diarios, más los nuestros que son 66.000. No es viable.

-¿Se va poner en marcha la zona magenta en el Polígono, en el entorno del hospital?

-Está paralizada porque no existe, por ahora, un problema real; es cierto que todos queremos aparcar en la puerta del hospital, pero hay espacio suficiente. Vamos a esperar.

-¿Hay alguna novedad con el aparcamiento de autocaravanas?

-No hay acuerdo aún. Había un terreno y ya me han dicho que no. Vamos a plantear otra zona, cerca del Casco Histórico, en una reunión a tres bandas con el Ministerio y la Junta.

-También está pendiente la nueva ordenanza de carga y descarga.

-En septiembre vamos a abordarlo. Ya me he reunido con muchos colectivos porque la ciudad de Toledo no puede quedarse atrás del resto de ciudades europeas. No podemos tener un Casco Histórico invadido hasta las once de la mañana. Habrá que madrugar. Me estoy reuniendo con Fedeto, con colectivos afectados, hosteleros y tenemos que lograr que el Casco Histórico esté despejado antes. No hay otra solución, pero tiene que estar todo el mundo está de acuerdo.

-Usted es técnico de Riesgos Laborales y diplomado en Relaciones Laborales. ¿Cómo lleva tener tantos frentes abiertos en Movilidad?

-Yo me dedico al personal, soy concejal de Régimen Interior y Personal, y es un ámbito que controlo. La movilidad ha sido un reto y, como buen autónomo, me gustan los retos. Comenzamos con la dana de septiembre de 2023, sin autobuses, que salvamos gracias al alcalde y a la intervención de Almeida. La empresa arrastra todavía aquella catástrofe y queremos que el nuevo contrato venga con ganas, fuerzas y autobuses nuevos. Es verdad que políticamente es una Concejalía complicada porque habrá personas a las que les gusten las medidas y a otras que no. Estoy intentando dar participación para que todas las propuestas puedan salir adelante en beneficio de la ciudad.

-En Régimen Interior, por ahora, vive más tranquilo, parece que hay paz social en el Ayuntamiento.

-¡Toquemos madera! Cuando entramos vimos el estado en el que se encontraban nuestros trabajadores de oficios. ¡No tenían ni herramientas! Hemos hecho inversiones importantes en vehículos, que estaban viejos, y vamos a sacar más a licitación. Estoy muy concienciado con el tema del personal. Creo que los trabajadores municipales están viendo una Corporación que cree en su trabajo y si les dotamos de medios vamos a ser top.