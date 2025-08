Iñaki Jiménez: «Creí que Paco Rueda me iba a llamar para disculparse, pero no lo hizo»

«Me produce tristeza hablar de ello». Así contestaba Iñaki Jiménez al ser preguntado por ABC sobre el incidente y la presunta agresión del concejal del PSOE, Francisco Rueda tras su encontronazo en el último Pleno. Esta es su versión: «No me gusta que haya trascendido a la opinión pública, porque creo que son incidentes como los que pasan en los campos de fútbol: se quedan ahí y ya están. Es cierto que el concejal se excitó por unas palabras que le dije, -que tampoco fueron gran cosa-, al hablar de los logros que había conseguido él, le sentó muy mal. Y nada más terminar el pleno, vino a por mí llamándome sinvergüenza y señalándome con el dedo. Yo le dije: ‘Mira, Paco, relájate, esto es política y ya está; no le doy importancia’. Siguió para adelante y fue cuando me dio el toque en la espalda, lo cual me sentó mal. Era conocedor de que estaba en las cámaras grabando, entonces, y le dije: ‘Paco, relájate’, y me dijo que estaba muy excitado. Le respondí: ‘Tómate una tila’ y me fui porque es mejor no entrar en confrontaciones. Y ya está. No le doy mayor importancia, aunque pensaba que me iba a llamar por la tarde para pedir disculpas y no lo hizo. Paco Rueda no es una persona con la que yo me lleve mal. Yo no me llevo mal con nadie; aquí estamos de paso y nos toca defender en lo que creemos cada uno, y ya está. Sus razones tendrá, estará muy ofendido, fue algo desagradable, pero no quiero darle mayor importancia».

