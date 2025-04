Un impermeable para el Cristo Redentor

Con los nervios de los que esperaban a flor de piel porque la noche amenazaba lluvia, finalmente la imagen del Cristo Redentor ha podido salir en procesión, encabezada por los redobles de un tambor desafinado, pasados unos minutos de las 23.30 horas de este miércoles. Un claro de luna que presagiaba lluvia ha sido el techo de una de las representaciones religiosas más destacadas de la Semana Santa toledana, la presencia del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor por el escenario que conforman las estrechas calles de la ciudad y los bellos cobertizos bajo los cuales la imagen, con la cruz a cuestas, discurre en absoluto silencio salpicado por el canto del Miserere.

Cientos de fieles acompañaban a su venerado Cristo en silencio con la esperanza de que la lluvia no hiciera acto de presencia. Pero lo ha hecho, precisamente cuando el Cristo Redentor atravesaba el cobertizo de San Pedro Mártir, donde fue preciso abrigar la imagen con un manto de plástico para que la lluvia, que caía ya incesante, no dañara una talla tras la cual marchaba el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves, que suele participar en una procesión que le gusta especialmente, según había comentado por carta días antes a los miembros de la cofradía.

Para cubrir de plástico la talla, los hermanos del Capítulo han tenido que bajar a pulso al suelo al Cristo, un plástico que está guardado bajo las andas para ocasiones como esta, en las que el cielo llora.

Javier Gutiérrez, un joven toledano miembro del Capítulo, cuenta a ABC que «hubo otro año que tuvimos que ponérselo e ir a la carrera con el Cristo para que no se mojara». Al acortarse el recorrido de la procesión no han podido realizarse todos los relevos, aunque Javier ha tenido la suerte de poder participar en uno de ellos. Coger al Redentor es lo máximo a lo que aspiran los hermanos, llevarlo por las calles: «es lo que quieren todos, aunque es mucha responsabilidad, que no se te caiga...».

A la una de la madrugada y un minuto, la procesión ha vuelto a la plaza de Santo Domingo el Real, tras hora y media de recorrido, que suele durar tres horas. Poco antes, ya envuelto en plásticos, transparente, casi invisible -con solo parte de uno de los maderos de la cruz al descubierto, apuntando al cielo- el Redentor era una nebulosa irisada, su propia esencia.

Ha sido en la calle Alfileritos cuando la talla -envuelta como de regalo- ha torcido hacia la plaza de los Carmelitas Descalzos: era el momento de regresar a casa, al Monasterio de Santo Domingo el Real, fundado en 1364 y, desde sus comienzos, monasterio de clausura, el primero en Toledo fundado por las monjas dominicas. La cofradía se fundó en 1948 y la forman caballeros penitentes que pertenece a la Orden Dominica, razón por la que sale de Santo Domingo el Real. Se compone de más de 500 hermanos, «pero nazarenos en la procesión solemos ser entre 200 y 250», explica, a nuestro lado, Javier.

Cada cierto tiempo, durante el recorrido, suena una campana que rompe el silencio de la noche, y el canto del Miserere sobrecoge a los presentes. «Sobre todo, es muy especial el paso por Buzones y la subida a las Tendillas», cuenta este hermano, que participa en este gran vía crucis cantando el Miserere. Todo se para entonces, y vuelve a sonar la campana que indica el cambio de relevo (todos los hermanos llevan al Cristo).

El Miserere vuelve a interpretarse finalizada la procesión en el interior de la iglesia, a puerta cerrada, como culmen del acto de penitencia, aunque este miércoles las puertas han permanecido abiertas y los fieles han podido entrar y besar los cordones del manto del Redentor. Alguna pequeña riña a la entrada, como la de dos mujeres que querían acceder una antes que la otra: «Porque es un lugar sagrado, que si no, tengo paraguas, y puedo utilizarlo».

En esta procesión solamente de hombres, de silencio absoluto y máximo respeto, los hermanos llevan hábito blanco y capucha negra, al modo de la vestimenta de los antiguos monjes dominicos, y un cordón con una cruz del Cristo Redentor. «Para mí es un momento de recogimiento y de estar conmigo mismo en silencio paseando por mi ciudad durante tres horas; y también es una tradición, ya que yo salgo con mi padre y mi hermano y sobre todo es un momento muy especial cantar el Miserere con ellos al acabar la procesión», cuenta Javier.

Todos los años, este joven cofrade se hace un nudo en el cordón que lleva en la cintura del hábito por cada vez que sale en la procesión. «Cada Semana Santa me hago un nudo más en ese cordón y así sé los años que llevo procesionando». En su caso, ya son doce.