Las imágenes de un Toledo inédito de los años 40 y 60: del ajetreo de la plaza de la Magdalena a las heridas de la guerra civil

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal de YouTube de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha publicado una nueva grabación procedente del convenio de colaboración que mantiene con la Cinémathèque de Bretagne. El documento, firmado por el francés René ... Picard (1887-1975), ofrece un valioso recorrido visual por la ciudad en dos momentos decisivos del siglo XX: la década de 1940 y mediados de los años 60.

La Real Academia estaca el interés de esta obra, que comienza por las secuencias más modernas, filmadas en torno a 1965. En ellas se captan escenas urbanas llenas de vida: el ajetreo de la plaza de la Magdalena —donde incluso puede verse un Seat 600 descendiendo hacia la calle Tornerías—, los jardines del Museo del Greco repletos de flores o el claustro de San Juan de los Reyes. La cámara de Picard se desplaza después hacia la zona del Valle, desde donde obtiene panorámicas del Tajo y de la ciudad. En estas imágenes se aprecia, por ejemplo, el estado ruinoso de la Torre del Hierro junto a la plaza del Diamantista, varios años antes de su restauración. También aparece el puente de San Martín todavía abierto al tráfico rodado, ya que el puente de la Cava aún no había sido proyectado.

La segunda parte del vídeo, que comienza en el minuto 2:04, muestra imágenes a color grabadas en los años 40, un documento especialmente valioso por su antigüedad y calidad. Toledo aparece aún marcada por las heridas de la Guerra Civil. El patio del Alcázar se observa sin reconstruir durante una visita institucional guiada por militares; la iglesia de San Miguel muestra sus cubiertas destrozadas por los bombardeos de 1936; y el Hospital de Santa Cruz aparece sin su linterna central, derribada por el deterioro posterior al conflicto.

Uno de los fragmentos más sorprendentes es el de la irreconocible calle Reyes Católicos, en su confluencia con la calle del Ángel. Allí se ve a una niña jugando tras la reja de la ventana de su casa —derribada años más tarde—, en el espacio donde hoy se sitúa la plaza del Sofer. Junto a la vivienda aparece también el antiguo estanco de la zona. La configuración de esta vía era entonces muy diferente, pues aún no se había acometido el ensanche derivado del derribo parcial del monasterio de San Juan de los Reyes, donde se encontraba la puerta del Pelícano.

Otros escenarios históricos completan la filmación: las inmediaciones de la puerta del Cambrón con numerosos niños —uno de ellos montado en un burro—, la calle de la Plata a la altura del número 3 o la torre de Santo Tomé.

La publicación se suma al creciente archivo audiovisual promovido por la Filmoteca Histórica Toledana, que continúa recuperando y difundiendo imágenes inéditas de la ciudad para preservar su memoria visual.