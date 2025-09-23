cine y literatura
La ilustradora Ana Sira firma el cartel del CiBRA 2025, que homenajea al Tajo y a la naturaleza
La decimoséptima edición del festival, que une cine y literatura, se celebrará del 27 de octubre al 8 de noviembre en Toledo y La Puebla de Montalbán
Gabriel Castaño: «CiBRA ha crecido por el trabajo y esfuerzo de un gran equipo y por el apoyo del público»
El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) ha presentado el cartel de su decimoséptima edición, que este año rinde homenaje a la naturaleza y al cuidado y respeto por el Medio Ambiente. La cita cultural, consolidada en el panorama regional y nacional, se celebrará del lunes 27 de octubre al sábado 8 de noviembre en Toledo y La Puebla de Montalbán.
Por primera vez en sus diecisiete ediciones, el cartel del festival incorpora la figura del río Tajo junto a una parte de la ciudad. La encargada de su diseño ha sido la ilustradora castellanomanchega Ana Sira, que ha trasladado la escena hasta la playa de Safont, con el Alcázar de fondo y la mascota del festival, Cortocircuito, encarnando a Tarzán como protagonista.
El estilo del cartel, inspirado en el cartoon clásico con un toque contemporáneo, combina líneas sencillas y colores planos con detalles expresivos que buscan captar gestos y atmósferas cotidianas. «Me interesa que cada personaje tenga personalidad y narrativa, como si formara parte de una película de animación costumbrista. Este enfoque permite que la escena, aunque caricaturesca, conserve autenticidad y calidez, haciendo que el espectador sea capaz de reconocer lo que ve», ha explicado la autora.
En cuanto a la programación, CiBRA volverá a fusionar cine y literatura, reforzando la seña de identidad que lo ha convertido en un referente cultural en Castilla-La Mancha. El festival incrementa este año su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos de la temporada con la literatura, dando un protagonismo especial a destacados nombres de las letras, tanto nacionales como internacionales.
El Festival del Cine y la Palabra cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, consolidando así una alianza institucional que ha permitido que la cita alcance su madurez cultural y su proyección nacional.
