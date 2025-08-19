El humo de los incendios oscurece los cielos de la región y pone en alerta a Toledo, Talavera e Illescas

Imagen del río por la carretera del Valle este martes a primera hora

El humo de los incendios -este lunes se registraron 9 en Castilla-La Mancha-, sumados a los de Extremadura y Castilla y León, está tiñendo los cielos de Castilla-La Mancha y ha puesto en alerta a poblaciones como Toledo, Talavera de la Reina e Illescas.

Según datos de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha superado en las últimas jornadas el umbral de partículas en suspensión PM10 debido a la presencia de humo en algunas estaciones de medición de la provincia, como Toledo, Talavera de la Reina e Illescas.

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) recomienda a la población seguir unas pautas sencillas de prevención para minimizar los efectos del humo en la salud de la población. En primer lugar, se aconseja permanecer en interiores siempre que sea posible, especialmente en las horas en las que la concentración de humo es mayor, y mantener cerradas puertas y ventanas para reducir la entrada de partículas en las viviendas.

Es importante también evitar actividades físicas intensas al aire libre, como correr, practicar deporte o realizar trabajos exigentes, que pueden aumentar la inhalación de contaminantes. En caso de ser necesario salir al exterior y percibir un fuerte olor a humo, se recomienda utilizar mascarilla FFP2.

El Colegio señala además la necesidad de prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores, embarazadas o quienes padezcan enfermedades respiratorias. En caso de disponer de sistemas de purificación de aire o ventilación con filtros, se aconseja utilizarlos en el interior de la vivienda. También se aconseja no utilizar ventiladores que introduzcan aire del exterior mientras la presencia de humo sea intensa.

Por otro lado, es aconsejable mantener una buena hidratación, ya que beber agua con frecuencia ayuda a aliviar una posible irritación de garganta y mucosas.

Por último, es importante seguir siempre la información de los canales oficiales (112, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ayuntamientos) para estar al tanto de la evolución de la calidad del aire y de las nuevas recomendaciones que puedan emitirse.

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo insiste en que estas pautas deben entenderse como medidas de prevención básicas, destinadas a reducir la exposición al humo y proteger la salud, sin que ello deba interpretarse como una situación de riesgo grave.