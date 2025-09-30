La hostelería del Casco Histórico de Toledo se pone las pilas con el reciclaje de vidrio

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado este martes una nueva campaña medioambiental enfocada en la recogida selectiva de vidrio puerta a puerta en los establecimientos hosteleros del Casco Histórico, una medida con la que se pretenden alcanzar las 1.000 toneladas anuales de vidrio reciclado y lograr una media de 19 kilos por habitante, en línea con los objetivos de sostenibilidad.

La iniciativa, impulsada en colaboración con Ecovidrio, responde al Plan Toledo Recicla, y tiene como uno de los ejes centrales la implicación del sector hostelero, responsable de más del 50 por ciento del vidrio de un solo uso que se consume en el barrio antiguo.

Durante la presentación, el alcalde Carlos Velázquez ha detallado que ya se han entregado cubos de reciclaje a 147 hosteleros, lo que representa, según ha afirmado, el 100 por cien de los negocios hosteleros del Casco Histórico. Además, ha recordado que esta acción se suma a los 48 contenedores de pequeño formato distribuidos en diferentes puntos del Casco para que los residentes puedan reciclar vidrio y a los dos ecopuntos, que por primera vez permiten reciclar en el centro histórico de la ciudad.

Velázquez también ha destacado que esta campaña forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la habitabilidad en el Casco y equilibrar los retos que supone vivir en una zona patrimonial. «Estamos cumpliendo con la estrategia para hacer factible la vida en el Casco Histórico», ha señalado, para recordar el éxito de otras medidas como el fin del bolseo con la instalación de contenedores para residuos orgánicos, que ya va por su novena fase.

Nuevo reto: cartón y plástico

Por su parte, Ana Cardona, directora de Operaciones y Finanzas de Ecovidrio, ha explicado que el objetivo de esta campaña no es otro que incrementar las tasas de reciclaje y alcanzar las casi 1.000 toneladas anuales de vidrio reciclado en Toledo. Para ello, Ecovidrio ha desplegado más de 130 cubos en los establecimientos participantes y ha diseñado rutas específicas de recogida los lunes, jueves y sábados, entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Además, como ha detallado la directiva de Ecovidrio, se ha habilitado un canal de atención directa para los hosteleros y se han realizado entrevistas previas con cada establecimiento para adaptar el servicio a sus necesidades.

Cardona también ha destacado el potencial del vidrio como material «reciclable infinitas veces», para reiterar la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el proceso. «Es un esfuerzo conjunto en el que todos debemos implicarnos», ha dicho.

Desde el sector hostelero, el presidente de la Asociación de Hostelería de Toledo, Tomás Palencia, ha celebrado la puesta en marcha del servicio y ha agradecido que se facilite la recogida selectiva directamente en los establecimientos. «Somos grandes generadores de envases de vidrio y esta medida nos permite ser más eficientes», ha afirmado para avanzar que el próximo reto debe ser implementar recogidas similares para cartón y plástico.

