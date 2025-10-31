Suscribete a
El Hospital Universitario de Toledo, pionero en una nueva técnica de cirugía biliar mínimamente invasiva

El centro toledano extrae cálculos de la vesícula y la vía biliar en una sola operación y forma cada año a cirujanos nacionales e internacionales en su Curso Internacional de Cirugía Biliar 2.0 por el que ya han pasado 200 especialistas

Primer implante coclear en el Hospital de Toledo a un hombre sordo de 62 años

El Hospital Universitario de Toledo ha realizado cerca de 300 intervenciones para la extracción simultánea de cálculos en la vesícula y la vía biliar con esta nueva técnica mínimamente invasiva
El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha realizado cerca de 300 intervenciones para la extracción simultánea de cálculos en la vesícula y la vía biliar mediante una técnica avanzada de cirugía mínimamente invasiva. Desde ... que en 2017 se implantó por primera vez este procedimiento, el centro se ha convertido en un referente nacional e internacional, formando a más de 200 especialistas de distintos hospitales de España y del extranjero.

