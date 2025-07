El Hospital de Toledo y la Sociedad San Vicente de Paúl acompañarán a los pacientes que sufren soledad

El Hospital Universitario de Toledo (HUT) y la Sociedad San Vicente de Paúl van a lanzar una convocatoria con el objetivo de incorporar voluntarios para el Programa de Acompañamiento que se pondrá en marcha en el centro sanitario después del verano. El programa consiste en visitar a pacientes adultos y de edad avanzada para aportar conversación y compañía; romper con la monotonía, la rutina y la desorientación que supone muchas veces estar hospitalizado un largo periodo de tiempo.

Con 15 años de trayectoria y más de 120 voluntarios en la actualidad, la Sociedad San Vicente de Paúl ya ha desarrollado con éxito esta experiencia en diferentes hospitales de toda España y se ha convertido en un referente en el ámbito del acompañamiento hospitalario. Se trata de uno de los principales compromisos de esta ONG para abordar y paliar la soledad no deseada.

Begoña González, responsable nacional del programa de Voluntariado y coordinadora del Programa de Acompañamiento en hospitales y residencias sociosanitarias, señala que se está a la espera de hacer oficial la firma del convenio con el Hospital Universitario de Toledo y trabajando mientras en el próximo convenio. Precisamente, González se encuentra en Toledo estos días dedicada a este objetivo, y explica que la Sociedad San Vicente de Paúl realiza -dentro de su línea de trabajo de acompañar la soledad no deseada- labores de acompañamiento en centros hospitalarios, actividad que llevan 15 años realizando.

La sociedad, que lleva 175 años en España, se encuentra desde hace 16 en el Hospital la Paz de Madrid «y allí acompañamos a pacientes adultos de edad avanzada o con alguna discapacidad que no tienen visita habitual, y a veces es al familiar al que apoyamos». También están presentes en esta labores de acompañamiento junto a pacientes que acuden solos a consultas y pruebas.

«Tenemos voluntarios que están en puerta y acuden a las consultas -o son requeridos desde ellas- y también en las diferentes plantas, incluidas las unidades de hemodiálisis», explica. La Sociedad San Vicente de Paúl está implementando este programa en las diferentes comunidades autónomas, ya que está presente en toda España.

«Es una necesidad que no está cubierta porque en muchos hospitales de España no hay acompañamiento voluntario, a no ser que sea la parte oncológica, que cubre la Sociedad Española de Lucha contra el Cáncer», explica. «Escuchamos a los pacientes, les apoyamos en la parte emocional o anímica. No es necesario que los voluntarios sean de ámbito sanitario, simplemente mayores de 20 años y que tengan esa sensibilidad y ganas de estar en esa escucha. De ahí también que más que profesionales determinados, tengan capacidad para escuchar, para empatizar».

También, con un compromiso con la formación, «ya que se busca un voluntariado que requiere formación previa tanto por nuestra parte o en una formación más específica con competencias para acompañar en final de vida, enfermedades avanzadas o en la parte de duelo», subraya.

Begoña González va más allá porque «no es solo acompañar o entretener, sino conversar con la persona hospitalizada como ella quiera, incluso en el plano espiritual y trascendental, cuando se preguntan ¿por qué me pasa esto a mí, qué va a ser de mi vida, tiene sentido seguir viviendo? Y hay que estar preparado para responder a eso, o incluso para no respuesta y solo estar en silencio y acompañando», una labor con la que la Sociedad San Vicente de Paúl se estrenará en este proyecto piloto en Toledo, aunque lleve trabajando ya muchos años en otros ámbitos como el apoyo a las familias.

Será entre octubre y noviembre cuando este programa de acompañamiento hospitalario se ponga en marcha, tras un periodo de formación teórica y práctica para los voluntarios. «Arrancaríamos con un proyecto piloto en el Hospital Universitario de Toledo y, poco a poco, empezaremos primero con Pediatría y Medicina Interna y a medida que vayamos teniendo más voluntarios iremos ampliando el proyecto a otros servicios».

Estos proyectos se inician siempre con un grupo de 10 o 12 personas porque «tenemos que pensar que llegamos a un centro hospitalario donde ya está el personal y ellos también se tienen que acostumbrar a vernos a nosotros; nuestra labor es sobre todo complementar el trabajo sanitario y contribuir a la humanización del ámbito hospitalario. Allí donde no llegan los profesionales o las familias, que el paciente se sienta acompañado. Los voluntarios no van a ir a dar de comer o hacer labor sanitaria o de auxiliar, es solo estar, acompañar, conversar, también de animación; llegar muchas veces cuando la familia no está».

Begoña González, responsable nacional del Programa de Voluntariado de la Sociedad San Vicente de Paúl y coordinadora del programa de acompañamiento hospitalario 'La soledad no deseada' afecta a un 20% de la población Los voluntarios de estos programas de acompañamiento hospitalario llevan siempre un brazalete verde de la Sociedad San Vicente de Paúl (SSVP) para ser reconocidos como portadores de esperanza y cariño. Esta labor de acompañamiento también está presente en Guadalajara, Málaga, Córdoba o Valladolid. Uno de los proyectos más destacados se desarrolla en el Hospital Universitario La Paz, donde la SSVP celebra este año su 150 aniversario. En este tiempo, se han realizado más de 228.000 visitas y prestado apoyo a más de 90.000 pacientes hospitalizados. 'La soledad duele' es el lema que la SSVP, fundada en París en 1833, ha elegido para su nueva campaña destinada a captar recursos, tanto humanos como económicos, con el objeto de ampliar y dar continuidad a sus proyectos de acompañamiento. Asimismo, pretende sensibilizar a la población sobre el impacto de la soledad no deseada en España, que hoy en día afecta a más del 20% de la población.