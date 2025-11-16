El hospital de Toledo aplica por vez primera vez la crioneurolisis para tratar el dolor musculoesquelético y la espasticidad

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha aplicado por primera vez la crioneurolisis, una novedosa técnica destinada al tratamiento del dolor y la espasticidad.

La doctora Ana ... Puentes, especialista del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, explica que la crioneurolisis «es una técnica mínimamente invasiva que aplica frío en los nervios y cuyo objetivo es el alivio del dolor en patología musculoesquelética y reducir el tono muscular, espasticidad, en pacientes que han sufrido daño cerebral».

Según detalla, esta técnica presenta varias ventajas respecto a otras alternativas más habituales. Entre ellas, destaca «la inmediatez de la consecución del resultado, la obtención de un efecto duradero y la posibilidad de tratar a pacientes con marcapasos sin interferir en el funcionamiento del mismo». Todo ello, subraya, debe ir acompañado de «un adecuado cumplimiento de las recomendaciones domiciliarias por parte del paciente».

La nueva técnica es mínimamente invasiva y tiene como ventajas la inmediatez de la consecución del resultado, la obtención de un efecto duradero y la posibilidad de tratar a pacientes con marcapasos sin interferir en el funcionamiento del mismo

El dolor musculoesquelético es un problema frecuente que afecta a personas de todas las edades y limita su calidad de vida. En el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Toledo, su abordaje es integral e incluye desde medicación analgésica y antiinflamatoria —ya sea oral o mediante infiltraciones— hasta electrotermoterapia, ondas de choque, fisioterapia, terapia ocupacional, bloqueos nerviosos y ejercicios domiciliarios.

Sin embargo, en algunos pacientes el alivio logrado con los tratamientos conservadores es insuficiente o poco duradero. En esos casos, explica el servicio, es necesario avanzar hacia técnicas más invasivas como la radiofrecuencia o la crioneurolisis, antes de plantear una opción quirúrgica.

Noticia Relacionada Primer implante coclear en el Hospital de Toledo a un hombre sordo de 62 años María José Muñoz La doctora Ruiz de Gauna expresa su «alegría» tras años de «lucha» por aplicar esta técnica en Toledo

La doctora Laura Fernández, también especialista en Rehabilitación, incide en que la espasticidad es «un aumento de tono muscular que altera la movilidad normal y las actividades de la vida diaria de los pacientes con ictus». Su tratamiento exige un enfoque «global y periódico», que combina fisioterapia, terapia ocupacional, ondas de choque o infiltraciones con toxina botulínica.

No obstante, cuando la cantidad de toxina botulínica necesaria es muy elevada o la respuesta no resulta suficiente, se recurre a técnicas complementarias. En este contexto, la crioneurolisis supone un salto cualitativo, ya que «aporta un valor añadido al tratamiento de la espasticidad bloqueando la información que transmite el nervio a ese músculo de forma más duradera».

Para incorporar esta técnica a la práctica clínica del hospital, los profesionales del Servicio de Rehabilitación han recibido formación específica impartida por los doctores Alfredo Rodríguez y Ana Meléndez, del Hospital de Calahorra, referentes nacionales en crioneurolisis. Ambos dirigieron un taller práctico en el Hospital Universitario de Toledo para completar la capacitación del equipo.

Estos especialistas explican que el procedimiento requiere «un aparataje específico que trata de acceder mediante una sonda, previa anestesia local, al nervio que lleva información de dolor o de aumento del tono muscular a la zona afectada». Una vez localizado el nervio, se aplican «varios ciclos de 'congelación' y 'descongelación'», un proceso que no precisa preparación previa ni cuidados posteriores y que cuenta con «buena tolerancia por parte del paciente».

La jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, la doctora María García Bascones, ha puesto en valor «la motivación e implicación de los profesionales de este servicio y del equipo de profesionales de enfermería del Bloque Quirúrgico por el aprendizaje y formación en la aplicación de nuevas técnicas». Gracias a este impulso, añade, se logra «conseguir mejores resultados y mayor satisfacción de los pacientes atendidos».