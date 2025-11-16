Suscribete a
ABC Premium

El hospital de Toledo aplica por vez primera vez la crioneurolisis para tratar el dolor musculoesquelético y la espasticidad

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación introduce en el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo una técnica mínimamente invasiva que aplica frío en los nervios

El Hospital Universitario de Toledo, pionero en una nueva técnica de cirugía biliar mínimamente invasiva

Para incorporar esta técnica a la práctica clínica del hospital, los profesionales del Servicio de Rehabilitación han recibido formación específica impartida por los doctores Alfredo Rodríguez y Ana Meléndez, del Hospital de Calahorra
Para incorporar esta técnica a la práctica clínica del hospital, los profesionales del Servicio de Rehabilitación han recibido formación específica impartida por los doctores Alfredo Rodríguez y Ana Meléndez, del Hospital de Calahorra

ABC

Toledo

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha aplicado por primera vez la crioneurolisis, una novedosa técnica destinada al tratamiento del dolor y la espasticidad.

La doctora Ana ... Puentes, especialista del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, explica que la crioneurolisis «es una técnica mínimamente invasiva que aplica frío en los nervios y cuyo objetivo es el alivio del dolor en patología musculoesquelética y reducir el tono muscular, espasticidad, en pacientes que han sufrido daño cerebral».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app