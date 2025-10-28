Homenaje del Colegio de Médicos de Toledo a quienes contribuyen a hacer más grande la Medicina

En el marco de la VII Semana del Médico, el Colegio Oficial de Médicos de Toledo ha entregado este martes sus primeros premios a «quienes hacen más grande la Medicina», en palabras de su presidente Raúl Calvo, a personas e instituciones que visibilizan los ... valores de la profesión.

«Estos premios reflejan algo que consideramos esencial, que el prestigio de la profesión se construye entre todos, con el esfuerzo de las instituciones, con el trabajo de los profesionales, con la implicación de los medios y con el apoyo de la de la ciudadanía», ha argumentado Raúl Calvo.

Noticia Relacionada Los I Premios del Colegio de Médicos de Toledo, en imágenes ABC Los galardones han sido entregados en el acto celebrado en el Palacio de Benacazón de Toledo

En la ceremonia de entrega de premios, que ha acogido el Palacio de Benacazón, el presidente del Colegio de Médicos ha reivindicado reformas en las condiciones laborales de estos profesionales, «que siempre parecen ir o demasiado lentas o demasiado alejadas de nuestra realidad».

Noticia Relacionada El Colegio de Médicos de Toledo rechaza la «barbarie» en Gaza y asesorará a médicos que deseen trabajar en zonas de conflicto ABC El COMT visibiliza la grave situación sanitaria en Gaza con testimonios de médicos y cooperantes que trabajan en la Franja en una jornada sobre cooperación internacional

«La profesión médica hoy en día se encuentra sujeta a múltiples factores que la tensionan y en muchas ocasiones llegan a desvirtuar la esencia que la ha mantenido viva a lo largo de los siglos, que es la dedicación a quienes nos necesitan. La mayoría de los factores son externos, la creación interesada seguramente con muchos agentes de una sociedad enferma que no consigue vivir feliz y sana por miedo a enfermar o a envejecer o a morir. Una demanda inasumible generada precisamente por ese miedo a enfermar», ha agregado.

Para Raúl Calvo, «es tiempo de alzar la voz reivindicando nuestra profesión médica, es tiempo de ponernos en valor, de volver a fundirnos con una sociedad que no debe olvidar lo que hemos dado por ella y lo que seguimos dando».

Han sido galardonados Tania Cedeño Benavides, subdirectora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, en reconocimiento por su labor en el desarrollo profesional y su esfuerzo y compromiso por recuperar el carácter presencial de la elección de plaza de la formación sanitaria especializada en nuestro país; Íñigo Cortázar Neira, director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, por su gestión en la planificación y humanización de los recursos humanos sanitarios y la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), recogido por Ana Pastor Julián, por su colaboración institucional con el Colegio.

También se ha premiado a la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que ha recogido Domingo Antonio Sánchez Martínez, por su impulso del liderazgo joven en la profesión médica; Agustín Julián Jiménez, jefe de Estudios y presidente de la Comisión de Docencia del CHU de Toledo, en reconocimiento a la docencia médica y a la formación de especialistas, y Manuela Cabero Morán, exvocal del COMT y expresidenta provincial de Cruz Roja Española (2003-2019), por su trayectoria solidaria y compromiso con la salud y la sociedad.

También han sido galardonados medios de comunicación: el equipo de Informativos y Deportes, dirigido por Jesús Espada Trigueros, de CMM Media, en reconocimiento por su contribución a la divulgación de la salud y la profesión médica; el equipo de comunicación profesional sanitaria de Redacción Médica, representado por Juan Manuel Fernández Gracia, en reconocimiento a la información médica veraz y especializada; sección «A tu Salud» del diario La Razón, con Raquel Bonilla y Sergio Alonso como representantes, por la divulgación científica y sanitaria en medios de comunicación generalistas.

En el ámbito deportivo se ha premiado al Club Talak, sección 'Dragonas', en reconocimiento al fomento del deporte, el apoyo a la mujer y la salud a través de la actividad comunitaria. Y, finalmente, Blanca Cordero García, Premio Especial Colegiada COMT 2025, elegida por los propios colegiados, por su compromiso, humanidad y dedicación al Colegio.