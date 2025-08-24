Hermanos Dorado: el saxo para no parar de bailar

Es seguro que son muchísimos menos los toledanos que a lo largo de los últimos años no han escuchado y bailado que los que han tenido la suerte de mover el esqueleto y cantar al son de un estilo musical poco común patentado por los hermanos Dorado, en el que se mezcla a la perfección el sonido clásico del saxofón con los temas musicales que salen del equipo de música que acompaña al espectáculo. El resultado está a la vista de muchas experiencias y vídeos que circulan por las redes con plazas de localidades llenas de gente bailando al son de esa mezcla musical, lo mismo da que sea a las calurosas horas del mediodía que en otros conciertos nocturnos.

Los datos además son apabullantes, puesto que como asegura a ABC Ismael, el mayor de estos dos hermanos naturales de la localidad toledana de Villaminaya, «puedo asegurar que en los últimos años hemos tocado en los 204 pueblos de la provincia de Toledo«. Y a eso se unen otros muchos municipios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, además de Soria, Cáceres o Teruel. Unos 300 kilómetros de distancia de Toledo es el radio habitual de actuación de este dúo, bien en conciertos juntos o por separado, lo que multiplica la oportunidad de llevar ese tipo de música a muchos más lugares.

Como señala Ismael, «nosotros queríamos vivir de la música y tener un reconocimiento, pero no esperábamos al principio llegar hasta donde hemos llegado, algo que ha sido producto de un tira y afloja, de probar cosas nuevas, de innovar y sobre todo de alegrar el alma de la gente en una combinación que haga un tándem perfecto«.

Isamel destaca también que el balance es muy satisfactorio, «aunque lógicamente no ha sido flor de un día, sino ir probando cosas nuevas y juntos, lo que da más fuerza y flexibilidad. No es casualidad, es trabajo«. Y afirma que ante la buena acogida de la gente »somos unos afortunados, porque vivimos de que la gente esté contenta, de que todos se lo pasen bien, Ese es nuestro buque insignia«.

Ambos destacan que el sonido clásico del saxo y los diferentes tipos de estilos musicales que se oyen en sus conciertos son una combinación perfecta para que la gente se desinhiba y baile. Para eso cada actuación está perfectamente programada y prevista, pero como ambos señalan «nunca hay un guión fijo y el repertorio musical se adapta en función del sitio en el que se celebre la actuación, e incluso la hora a la que tenga lugar»

Es evidente en sus actuaciones que la base y la principal causa de su éxito año tras año en sus conciertos, cuyo elevado número se mantiene casi a diario y a veces doblando en un día, es la conexión con el público, que de manera habitual termina siendo parte del espectáculo con sus bailes y cánticos. «El objetivo es que todos, familias de varias generaciones, se lo pasen bien», apunta Benjamín, y que «la gente participe y se sienta dentro del sohw», destaca Ismael. A eso se une su buen discurso de animación y también su preparación para el baile mientras tocan su saxo.

El verano es largo en actuaciones, pero los hermanos Dorado siguen con sus actuaciones también durante el invierno, aunque en esa época Benjamín da clases de música en un instituto de Leganés e Ismael ofrece conciertos didácticos en colegios de varios puntos de España. Asimismo, Ismael dispone de un canal de youtube en el que promociona una marca de saxofones de la ciudad de Taiwan, donde el invierno pasado actuó varios días, aunque también su saxo ha sonado en otros países como Marruecos o Grecia.