Herido un trabajador tras precipitarse desde un tejado en Aguas Nuevas (Albacete)

La víctima ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Albacete por una UVI

Herido un trabajador tras precipitarse desde un tejado en Aguas Nuevas (Albacete)
TOLEDO

Un trabajador de 64 años ha resultado herido este viernes tras precipitarse desde un tejado situado a unos tres metros de altura, en la calle Los Llanos, en Aguas Nuevas (Albacete).

Traslado al hospital

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.42 horas.

