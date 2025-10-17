Herido un trabajador tras precipitarse desde un tejado en Aguas Nuevas (Albacete)

Un trabajador de 64 años ha resultado herido este viernes tras precipitarse desde un tejado situado a unos tres metros de altura, en la calle Los Llanos, en Aguas Nuevas (Albacete).

Traslado al hospital

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla- ... La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.42 horas.

El hombre ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Albacete por una UVI. También han intervenido la Guardia Civil y la Policía Local.

