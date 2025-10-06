Heridas cinco turistas en Toledo tras caer en grupo cuando subían por el remonte mecánico de Recaredo

Cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 60 y 66 años, han resultados heridas de carácter leve tras caer en grupo mientras subían por el remonte mecánico situado en la subida de la Granja, en el Casco Histórico de Toledo, mientras hacían una ruta turística.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 15.36 horas y se ha movilizado a dos ambulancias de urgencias, que las han trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y un equipo medico de urgencias.