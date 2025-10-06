Heridas cinco turistas en Toledo tras caer en grupo cuando subían por el remonte mecánico de Recaredo

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 15.36 horas y se ha movilizado a dos ambulancias de urgencias, que las han trasladado al Hospital Universitario de Toledo.
En el operativo también han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y un equipo medico de urgencias.
