Herida una camarera del Recinto Ferial de Albacete al sufrir un corte en el brazo
La joven de 20 años fue trasladada al hospital de campaña instalado en el Recinto Ferial
Una camarera, de 20 años, ha sufrido un corte en el brazo mientras trabajaba en una de las carpas del Recinto Ferial de Albacete, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 1.48 horas de este sábado.
La joven ha sido trasladada por una UVI al hospital de campaña instalado en el Recinto Ferial. Además, se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional y Local.
