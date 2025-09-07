'Habitar el espejo', la dualidad entre el pintor y el filósofo en el Círculo de Arte de Toledo

Un mundo en el que somos y no somos a la vez, el 'estadio del espejo' del que habla el pintor R. H. Guillerner, alter ego del filósofo Rafael Herrera Guillén. Así es la sugerente exposición, con obras realizadas con acrílico sobre lienzo cubierto de acetato, que se puede ver en el Círculo de Arte hasta el próximo 7 de octubre, un intenso análisis filosófico y pictórico. Una muestra que evoca una 'caverna especular', con unos colores que transmiten paz y serenidad antes las «millones de imágenes nos asedian con su vacío promisorio a cada minuto». «Cada uno de nosotros, también, anhela encontrarse en alguna de esas figuras fantasmáticas que llevan nuestro rostro, nuestra sonrisa. Nuestros dispositivos acumulan un hábitat que simula nuestra existencia. Sin embargo, no podemos dejar de tener la sensación de vacío, ese vacío que sentía Narciso al querer poseerse a sí mismo sin jamás lograrlo», dice su autor.

R.H. Guillener, como pintor, llega por primera vez a Toledo, a «esta ciudad maravillosa», como la ha definido a ABC, cuna de otro gran artista, Rafael Canogar, a quien, como presentador y guionista, le ha dedicado un programa en Radio3 y TVE2 .

En la exposición hay en una vitrina en la que se encuentra su último libro (escrito junto al Premio Nacional de Pintura Jordi Teixidor), cuya portada es obra suya; ahí es donde se descubren las dos actividades unidad del filósofo y el pintor, ese artista que quiere transmitir paz en la ciudad de las tres culturas, reflejadas en sus obras, con el color de la sangre que «tiene esa simbología ambigua, la vida y la tragedia, como un cuadro que se puede leer de manera pesimista y de manera optimista».

H. FRAILE

Y es que la pintura de Guillener está determinada por su larga trayectoria como filósofo. Es Profesor Titular de la Facultad de Filosofía de la UNED (Madrid) desde hace más de una década y ha publicado en las más prestigiosas editoriales libros de filosofía elogiados y prologados por intelectuales de prestigio internacional como Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University), quien asegura que su pensamiento es una filosofía innovadora y radical, capaz de producir más pensamiento entre quienes asumen el riesgo de dedicarle tiempo y concentración. Textos suyos se han publicado en otros idiomas como inglés (por la Universidad de California) e italiano (Universidad de Padua) Es también columnista de prensa en el periódico La Verdad, donde escribe la columna fija «El hombre perdido». Asimismo es presentador y guionista de programas sobre arte para Radio3 y TVE2 sobre artistas como Rafael Canogar, Jordi Teixidor, Fernando Bellver, Javier de Juan, Gustavo Torner o Manolo Millares.

Ha realizado estancias internacionales en las más prestigiosas universidades. Durante su etapa como investigador predoctoral estuvo en las universidad de Ferrara (2006), obteniendo finalmente el título de Doctor Europeo en Filosofía Cum Laude por Unanimidad por la Universidad de Murcia y el Premio Extraordinario de Doctorado. Su etapa postdoctoral la realizó en la Universidad de Padua (2007-2009). Ha sido profesor invitado en la Universidad de Leeds (UK) (2010) y en la Universidad de Stanford (2010-2011).

Hace años desembocó en la pintura como medio predilecto de investigación, en la íntima certeza de que la elaboración conceptual de la filosofía escrita constituye un simulacro de la verdad. Comprendió entonces que, a través de la pintura, podía profundizar con mayor radicalidad en los problemas filosóficos. Mantuvo su trabajo pictórico en el ámbito privado hasta 2023.

