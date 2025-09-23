El «Guinness del queso»: La Judería de Toledo estrenará en 2026 un músico único que espera atraer 150.000 visitantes

Toledo se prepara para sumar un nuevo atractivo cultural y gastronómico con la apertura del Museo del Queso, un proyecto impulsado por la familia García Baquero y apoyado por el Ayuntamiento, que aspira a convertirse en un referente mundial comparable a espacios tan icónicos como la Guinness Storehouse en Dublín o el Museo de Heineken en Ámsterdam.

La iniciativa cuenta con una inversión de 6 millones de euros y prevé atraer a más de 150.000 visitantes en su primer año. El museo se ubicará en pleno barrio de la judería, frente a la Sinagoga de Santa María la Blanca, en un edificio que lleva 25 años vacío, y abrirá sus puertas en un plazo de 12 meses, según anunciaron el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el director general de Quesos García-Baquero, Miguel Ángel García Baquero, y el museógrafo Joaquín Robles.

Un proyecto ligado a la ciudad y su estrategia turística

Durante la presentación, el alcalde Velázquez ha destacado que «lo que hoy estamos presentando en el Ayuntamiento no es cualquier museo, ni cualquier iniciativa económica, empresarial o turística, sino que aúna todas ellas y está estrechamente ligado hacia dónde quiere ir y hacia dónde va la ciudad».

El alcalde ha subrayado además que la ubicación del museo encaja con la estrategia municipal de diversificación de los ejes turísticos y recuperación de espacios infrautilizados. Velázquez ha insistido en que el museo no solo será un atractivo turístico, sino también un generador de empleo y riqueza, ofreciendo una experiencia gastronómica única en su azotea panorámica, con degustaciones y actividades en un sector en auge.

La pasión familiar por el queso

Por su parte, Miguel Ángel García Baquero ha contado que la idea nació durante la pandemia: «Un día, desde el Cigarral de las Mercedes, me quedé mirando a Toledo, la ciudad más bonita del mundo, y decidí, después de conocer más de 60 países, que era aquí donde quería abrir el Museo del Queso».

El proyecto también es un homenaje a su padre, Hersilio García Baquero, quien en 1962 comenzó en Alcázar de San Juan vendiendo leche fresca de sus vacas a los vecinos. Poco después empezó a elaborar artesanalmente siete quesos al día, hasta convertir aquella iniciativa en la principal industria quesera de España, presente en 65 países y con una facturación anual de 400 millones de euros.

«Queremos contar la historia del queso, de nuestra empresa y poner en valor este maravilloso producto de la región», ha señalado García Baquero, convencido de que Toledo es el lugar idóneo para ello.

Un recorrido inmersivo y sensorial

El diseño museográfico, elaborado por Imandra Project bajo la dirección de Joaquín Robles, se articulará en ocho áreas temáticas. El visitante podrá conocer la historia del queso, el origen de García Baquero y el proceso de elaboración y maduración, a través de espacios inmersivos, audiovisuales y degustaciones.

En este edificio se va a construir el Museo del Queso

Uno de los elementos más innovadores será la recreación virtual de Hersilio García Baquero, que interactuará con el público para desvelar los secretos de la tradición quesera. El museo contará además con una terraza panorámica para catas abiertas y actividades gastronómicas, reforzando la experiencia como un atractivo único. «El objetivo es ir hilando un discurso que nos permita salir enamorados del Museo del Queso», ha afirmado, opr último, el museógrafo Joaquín Robles.