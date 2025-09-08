Guías de Toledo rechazan la nueva ordenanza turística por «invadir las competencias regionales»

«El turismo sostenible que anuncia esta ordenanza no es quitar los paraguas ni los megáfonos… lo que molesta son los grupos grandes, pero eso no lo regula». Con esta afirmación resume Alberto López Miguel, representante de guías y pequeñas empresas turísticas de Toledo, las críticas de parte del sector a la nueva Ordenanza Municipal para la Regulación de la Actividad Turística y la Convivencia Ciudadana.

Los profesionales presentaron el viernes alegaciones a través de un bufete de abogados, en las que rechazan varios puntos del texto impulsado por el Ayuntamiento. López Miguel lamenta que las medidas «se han dirigido contra un sector que no es el problema» y asegura que los guías «somos los primeros que estamos diciendo que se reduzcan los grupos, pero en toda la ciudad, no solo en dos calles».

Uno de los argumentos centrales de estos guías es su rechazo a que la ordenanza mencione el free tour. Según explica el portavoz, «en la ordenanza se estigmatiza el free tour porque lo está señalando. No somos solo free tour, somos guías oficiales de turismo, empresas que hacemos diferentes tipos de visitas guiadas, y también free tour, que es solo un formato más».

Los profesionales consideran que el Ayuntamiento invade competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que corresponde la ordenación del turismo según la legislación vigente. «La Comunidad Autónoma ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación y promoción del turismo en su ámbito territorial», recuerda.

Los guías cuestionan igualmente el artículo 9.2 del texto municipal, que prohíbe cualquier «soporte que atraiga la atención» sin especificar con claridad a qué elementos se refiere. «¿Qué atrae la atención? ¿Un paraguas, un banderín, una camisa? Nosotros usamos esos elementos para que la gente que tiene ya reserva previa nos pueda identificar», argumenta López Miguel, quien alerta de que esta redacción deja en manos de la interpretación del concejal o de un agente de Policía lo que pueda ser objeto de sanción.

También critican la eliminación de altavoces portátiles sin estudios técnicos que justifiquen la medida. «Van a quitar los altavoces sin ninguna base porque no se ha comprobado si superan los decibelios legales. Simplemente lo han eliminado, cuando son útiles en lugares ruidosos como Zocodover o el Ayuntamiento», señala.

El portavoz defiende asimismo el uso del paraguas como elemento distintivo y de protección: «En verano tenemos mareos, no hay sombras en Zocodover ni en muchas calles de Toledo. Yo, por ejemplo, tengo dermatitis y necesito estar al cubierto. Nos niegan hasta esa posibilidad».

Alegaciones acompañadas de firmas

El portavoz de estos guías también destaca que ellos atienden sobre todo al turismo independiente, a los turistas que vienen de manera individual o en familia y grupos de amigos, que como defiende, contribuye a la economía de la ciudad. «Es un servicio para la gente que viaja individual y que no viene en grupo. Ese es el turismo de calidad, porque quien viene de forma independiente y no solo pasan el día en Toledo, también duerme, come y consume en la ciudad».

Finalmente, desde este colectivo de guías lamentan la falta de diálogo en la tramitación de la norma. «No se nos ha escuchado en nada: ni en altavoces, ni en paraguas, ni en regulación de grupos», afirma López Miguel, que advierte de que las restricciones terminarán dando una mala imagen de Toledo a los visitantes.

Las alegaciones se acompañarán en los próximos días de miles de firmas de vecinos, usuarios y guías que, según asegura, han mostrado su apoyo al sector. «No queremos conflictos ni guerras, simplemente queremos hablar y que se escuche a las empresas locales», concluye.

