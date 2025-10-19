Suscribete a
Gregorio Marañón: «La cesión de Santa Fe a Roberto Polo fue un error; ojalá contemos con Entrecanales»

Publica 'Reflejos de mi tiempo', donde recopila sus artículos en prensa entre 1982 y 2025

Gregorio Marañón, en su despacho madrileño
Gregorio Marañón, en su despacho madrileño IGNACIO GIL
J. A. Pérez

Toledo

El miércoles sale a la venta 'Reflejos de mi tiempo', editado por Galaxia Gutenberg, el último libro de Gregorio Marañón Bertrán de Lis (Madrid, 1942), a quien ABC Toledo ya definió como «testigo de casi todo» y que ahora recopila los ... artículos publicados en prensa entre 1982 y 2025. De la víspera de la primera victoria electoral de Felipe González al incierto momento actual con Pedro Sánchez, haciendo parada en Toledo, además de retratar a personajes variopintos y viajar por lugares tan dispares como El Rocío, Agmat, Las Hurdes o Kioto.

