El Greco, testigo de la nueva luz de Eugenio Cajés

Toledo y sus conventos son una fuente inagotable para la historia del arte. En Santo Domingo el Antiguo vuelven a conversar las tres pinturas originales del Greco con una obra maestra que quizá siempre pasó desapercibida en el coro de la iglesia, como es 'La Anunciación' de Eugenio Cajés (Madrid, 1574-1634).

El lienzo ha regresado a Toledo tras pasar una temporada en los talleres de restauración del Museo del Prado. Es la contraprestación que las religiosas han recibido por su buena disposición a la hora de ceder sus tres grecos a la pinacoteca que de manera brillante logró reunir ocho de las nueve obras originales del retablo de este convento que por avatares de la historia se encuentran dispersas en colecciones y museos del mundo.

La artífice de esta reunión de grecos en Madrid no es otra que la jefa de pintura española del Renacimiento del museo, Leticia Ruiz Gómez. Este jueves explicaba minutos previos a una conferencia en el convento de Santo Domingo el Antiguo que cuando los tres lienzos del pintor cretense llegaron al Prado para esa exposición «la emoción fue muy grande, incluso antes del montaje algo que me gustó especialmente fue la emoción que me fueron describiendo los restauradores cuando recibieron las obras para quitarles el polvo y hacer un pequeño barnizado».

El taller de restauración de pintura del Museo del Prado ha intervenido en 'La Anunciación' de Eugenio Cajés, siglo XVII J. G.

Esa misma emoción se desprendía de las caras de la religiosa acompañadas por las hermanas cistercienses de Talavera de la Reina y de Casarrubios del Monte, al igual que de Almudena Sánchez, restauradora de pintura del Museo del Prado que ha llevado a cabo la intervención sobre la obra de Eugenio Cajés, quien ha compartido los detalles de este proceso con el público que ha abarrotado el templo conventual y entre los que se encontraba el alcalde, Carlos Velázquez.

Para él, volver a disfrutar de los tres grecos de Santo Domingo en su ubicación original tras estos meses en Madrid supone «un día importante» por lo que ha agradecido «a todas las personas que lo han hecho posible», como son la Fundación de Amigos del Museo del Prado, la comisaria de la exposición, Leticia Ruiz Gómez, y a las religiosas, por su generosidad en la cesión de las obras «a la mejor pinacoteca del mundo».

Asimismo, Velázquez ha expresado su deseo de colaborar como Ayuntamiento en proyectos de estas características «en lugares tan importantes llevando el nombre de Toledo y el nombre de sus conventos» a un público internacional, como lo es el que visita el Museo del Prado.