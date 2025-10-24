El Greco lidera una subasta histórica en Nueva York

Nueva York ha sido el escenario de una subasta histórica que ha puesto a disposición de los coleccionistas 45 lotes procedentes de la Hispanic Society, la institución estadounidense especializada en la cultura española y portuguesa. Esta almoneda tenía como objetivo financiar el programa de ... conservación, preservación y crecimiento de las colecciones de la entidad patrimonial que ha logrado recaudar un total de 2 millones de euros.

La piezas más destacada de la subasta ha sido una obra del taller del Greco, 'Santo Domingo en oración', por la que se han recaudo 871.321 euros, casi la mitad del total recabado. Su precio superó así de manera amplia la estimación inicial de la casa de subastas, fijada en 100.000 euros, contrastando con el resto de las piezas más valoradas, como una obra de Rubens que alcanzó los 283.000 euros o un retrato de Isabel de Portugal, atribuido a un seguidor de Tiziano, vendido por aproximadamente 200.000 euros.

La Hispanic Society, ubicada en el barrio neoyorquino de Washington Heights, alberga entre sus tesoros creaciones del Greco, Velázquez, Goya y Joaquín Sorolla, así como una biblioteca considerada una de las más importantes para el estudio del mundo hispano, con ejemplares únicos como un mapa del mundo de 1526 y una primera edición del Quijote.

Santo Domingo al alza

La relevancia de la pintura del taller del cretense subastada por casi 1 millón de euros se entiende mejor al compararla con otras versiones conocidas, como el lienzo firmado por El Greco y no por su taller, que se subastó en Londres en 2013 por 10,75 millones de euros, duplicando su valoración inicial y desbancando a la pintura de Velázquez 'Santa Rufina' que hasta entonces ostentaba el título como el cuadro antiguo español más cotizado en subasta, según Sotheby's.

En estas obras, El Greco y su taller representan al fundador de la orden de los dominicos en el siglo XIII, vestido con su sencillo hábito negro y blanco, en un momento de profunda devoción en medio de la naturaleza. Entre las versiones más reconocidas se encuentran la de la Colección Arango, la de la Catedral Primada de Toledo y la del Museo de Bellas Artes de Massachusetts, en Boston, que El Greco firma en la roca sobre la que el santo ubica el crucificado al que reza.

Con la subasta de la Hispanic Society de Nueva York no solo se pone de relieve el valor económico de la pintura española antigua, como es la obra del Greco y el final del Renacimiento, sino también la importancia de preservar y difundir este legado cultural a nivel internacional, consolidando a la Hispanic Society como un referente para el estudio y la difusión del arte hispano.