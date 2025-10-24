Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

El Greco lidera una subasta histórica en Nueva York

La obra del taller del maestro cretense, 'Santo Domingo en oración', alcanza los 871.321 euros, casi la mitad de los 2 millones recaudados en la almoneda

Significados ocultos de la 'Vista de Toledo' del Greco en el Metropolitan Museum de Nueva York

Detalle de la obra subastada 'Santo Domingo en oración'
Detalle de la obra subastada 'Santo Domingo en oración' ABC

J. Guayerbas

Toledo

Nueva York ha sido el escenario de una subasta histórica que ha puesto a disposición de los coleccionistas 45 lotes procedentes de la Hispanic Society, la institución estadounidense especializada en la cultura española y portuguesa. Esta almoneda tenía como objetivo financiar el programa de ... conservación, preservación y crecimiento de las colecciones de la entidad patrimonial que ha logrado recaudar un total de 2 millones de euros.

