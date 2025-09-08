'Grandioso', el toro enmaromado de Yuncos que volvió a llenar las calles en sus fiestas patronales
El ejemplar de la ganadería Reta protagonizó la suelta de este domingo ante miles de personas, en una tradición que tendrá continuidad el próximo fin de semana y que alcanza su cénit en febrero por San Blas
La localidad toledana de Yuncos ha vuelto a vibrar este domingo con su tradición taurina más genuina: la suelta del toro enmaromado. Dentro de las fiestas patronales, miles de personas abarrotaron las calles para acompañar a Grandioso, un impresionante ejemplar de pelo colorao de la ganadería Reta, que recorrió un largo itinerario por diferentes calles del municipio sagreño, sujeto con las dos maromas tiradas por los corredores.
El ambiente festivo se desbordó desde la salida del toro en la plaza hasta el desenlace del recorrido, en una cita que cada año atrae a numerosos visitantes. Tras la suelta de Grandioso, la jornada continuó con la tradicional suelta de vaquillas.
El toro enmaromado es una de las señas de identidad de Yuncos y cuenta con una de las asociaciones más numerosas y activas de España dedicadas a mantener esta costumbre. Cientos de socios trabajan durante todo el año para garantizar que la cita se celebre con seguridad y conserve el espíritu que ha acompañado a generaciones de yunqueños.
El próximo domingo, a las 10 de la mañana, se repetirá la experiencia con una nueva suelta del toro enmaromado. Sin embargo, la fecha más señalada llegará en febrero, con la festividad de San Blas, cuando Yuncos se convierte en epicentro de esta tradición. Entonces, la localidad recibe a peñas y asociaciones taurinas de todo el país, que acuden a compartir su pasión por una modalidad con gran arraigo en distintas regiones de España.
De este modo, Yuncos revalida año tras año su condición de referente nacional en la suelta del toro enmaromado, una fiesta que conjuga emoción, participación popular y una identidad cultural profundamente enraizada.
