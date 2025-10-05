Gran éxito del VI Mercadillo Solidario de Valparaíso

Gran éxito en el VI Mercadillo Solidario de Valparaíso organizado por la asociación de vecinos Río Chico, que ha congregado a varios cientos de participantes y visitantes procedentes, no solo de los barrios de la zona, sino de toda la ciudad. A lo largo de las ocho horas que ha permanecido abierto también han recibido la visita del alcalde, Carlos Velázquez, y del concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez. También estuvieron Noelia Cruz y Pablo García por el PSOE.

Según Belén Molina y Shelia García, vicepresidenta y presidenta de la asociación vecinal, «el mercadillo ha sido un rotundo éxito. No solo han participado más de medio centenar de puestos, sino que han quedado fuera varias personas y puestos por falta de espacio. La avenida del Madroño ha sido un hervidero de personas, sobre todo a primeras horas de la mañana, para adquirir e intercambiar objetos de segunda mano, además de fomentar las relaciones entre los vecinos, uno de los objetivos propuestos por la asociación. Bastantes de los objetos los han realizado in situ».

A lo largo de la jornada se han desarrollado varios talleres en el centro cívico, música y muestras, sirviéndose al mediodía 600 raciones de paella hasta que la caída del sol nos ha dado la hora. Menos mal que los pinos y arbustos del parque han mitigado la alta temperatura que hemos soportado. Además, los jóvenes y chavalería han disfrutado mucho acompañados de sus familiares y amigos, concluyeron las directivas de Río Chico.

