González Llanos, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Toledo, en la lista Forbes de los mejores 100 médicos

El jefe de Neurocirugía del Hospital Universitario de Toledo, Francisco González Llanos, aparece de nuevo -por cuarta vez consecutiva-en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España, como ya lo hizo en 2022, 2023 y 2024.González Llanos es especialista en cirugía de columna lumbar, cirugía oncológica de SNC, cirugía vascular cerebral de urgencia y neuro-oncología.

También forma parte de la Dandy Neurosurgical Society de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y del Congress of Neurological Surgeons, entre otras. Desarrolla su actividad docente como profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid y en Annual FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base Surgery en Teishinkai Hospital en Sapporo, en Japón.

Actualmente ejerce en el Hospital Quirónsalud Sur y en la MD Anderson Cancer Center Madrid y es miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía y de su Grupo Nacional de Investigación en Enfermedades Cerebrovasculares.

En el listado de los 100 mejores médicos de España que publica la revista Forbes aparecen profesionales de 24 especialidades que ejercen en más de sesenta centros españoles, tanto públicos como privados, y son reconocidos en asistencia, investigación y docencia.

González-Llanos es valorado en el ámbito profesional como el mejor en su especialidad. Neurocirujano del hospital Virgen de la Salud Toledo desde 2001, fue nombrado jefe del Servicio de Neurocirugía en junio de 2011 . Es también neurocirujano del Hospital Quirónsalud Sur, Hospital Moncloa, Vithas Ntra. Sra. América y Hospital MD Anderson Center. Es especialista en Neurocirugía desde 2001. Su tesis doctoral versó sobre «By-Pass Extra-Intracraneal en el tratamiento de los aneurismas complejos».

Otros dos especialistas que trabajan en la sanidad privada en Castilla-La Mancha también aparecen en la lista. Se trata de cirujano de Cirugía Cardiaca y Cardiovascular, Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, y el oncólogo Jesús García-Foncillas. Ambos trabajan en el Hospital Quirón Salud de Albacete.