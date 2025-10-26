Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Godoy (PSOE) exige al PP de Castilla-La Mancha que pida perdón por comparar a Page con Mazón

El diputado socialista critica la «indecencia» del PP de Paco Núñez utilizar a Letur y Mira para 'blanquear' al presidente de Valencia: «Ha pasado un año y siguen sin pedir perdón»

Las huellas de la tragedia en Mira (Cuenca): «Desde la dana, cuando hay tormenta ya no duermo bien»

Ángel Tomás Godoy, presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha
El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales y secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha criticado este domingo la «indecencia» del PP de Castilla-La Mancha por utilizar a Letur y Mira para «blanquear» la gestión ... de la dana en Valencia del presidente Carlos Mazón, y ha recordado que, «ha pasado un año, y siguen sin pedir perdón».

