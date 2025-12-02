El Gobierno de Toledo denuncia la ausencia de licitación real del tercer carril de la TO-23

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Iñaki Jiménez, ha cuestionado el anuncio realizado por el Gobierno de España sobre la supuesta licitación de 5,9 millones de euros para el tercer carril de la TO-23. Según ha asegurado, el Ministerio de ... Transportes «una vez más anuncia una supuesta licitación que no existe».

Jiménez ha subrayado que no hay rastro del procedimiento en el Boletín Oficial del Estado, lo que, a su juicio, demuestra que «no hay licitación, es propaganda pura y dura». El concejal ha recordado que hace un año el alcalde recibió del ministro Óscar Puente el compromiso de que la obra estaría licitada a principios de este año. «Han pasado cerca de 12 meses y seguimos donde estábamos. No tenemos nada», ha añadido.

Licitamos por 5,89 M€ la remodelación del enlace de la A-42 con la TO-23 en Toledo.



Hemos invertido 213,25 M€ desde junio de 2018 en la conservación de las carreteras toledanas. pic.twitter.com/jmW1wSfRIe — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 1, 2025

El responsable municipal de Movilidad ha lamentado que este anuncio «se repite desde 2021», calificándolo de «falta de respeto a los ciudadanos». En este sentido, ha destacado que el alcalde lleva meses «insistiendo, exigiendo y presionando» para que el proyecto se ejecute, consciente de su relevancia para la ciudad.

Jiménez ha explicado que la ampliación de la TO-23 es «clave para acabar con los atascos diarios» y para reforzar la seguridad en un tramo que considera «muy peligroso». Por ello, ha defendido que Toledo «no puede esperar más».

El concejal ha concluido subrayando el carácter urgente del proyecto: «Esta obra es prioritaria para la ciudad y debe licitarse y ejecutarse ya, sin más excusas ni más notas de prensa vacías».