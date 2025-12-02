Suscribete a
El Gobierno de Toledo denuncia la ausencia de licitación real del tercer carril de la TO-23

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, insiste en la urgencia de la obra para aliviar la congestión del tráfico y mejorar la seguridad vial

El Ministerio de Transportes licita por 5,89 millones las obras del tercer carril de la TO-23 tras años de espera y atascos

Iñaki Jiménez es concejal de Movilidad ABC

J. Guayerbas

Toledo

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Iñaki Jiménez, ha cuestionado el anuncio realizado por el Gobierno de España sobre la supuesta licitación de 5,9 millones de euros para el tercer carril de la TO-23. Según ha asegurado, el Ministerio de ... Transportes «una vez más anuncia una supuesta licitación que no existe».

