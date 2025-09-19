El Gobierno regional concede ayudas para impulsar planes estratégicos de igualdad en municipios durante 2025

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, publicará el próximo lunes 22 de septiembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución de concesión de ayudas destinadas a la elaboración e implantación de planes estratégicos de Igualdad en municipios durante 2025.

Estas subvenciones tienen como objetivo impulsar políticas locales que promuevan la igualdad de género, prevengan la violencia machista y avancen en la no discriminación. En esta convocatoria se han aprobado tres proyectos, con una financiación de cerca de 8.000 euros cada uno, que serán desarrollados por los ayuntamientos.

Con una cuantía total superior a los 23.600 euros para este año, desde 2018 cuando por primera vez se convocaron estas ayudas, se han destinado 506.000 euros a financiar 66 planes estratégicos de igualdad en distintos ayuntamientos.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado que «los planes estratégicos de igualdad en los municipios son una herramienta fundamental para aterrizar las políticas públicas en el día a día de la ciudadanía, garantizando que la igualdad real llegue a todos rincones de Castilla-La Mancha».

Asimismo, ha recordado que «el Instituto de la Mujer pone a disposición de ayuntamientos, asociaciones y entidades diferentes líneas de ayudas que permiten seguir construyendo, desde lo local y el terreno una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencia machista, y en la que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades».