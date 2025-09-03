«El gobierno municipal trabaja para poner a los toledanos mirando al Tajo; por eso la senda lleva dos años en obras»

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha defendido este miércoles la importancia del proyecto de regeneración y reducción del riesgo de inundaciones en la ribera oeste del Tajo, que incluye un plan de gobernanza y participación ciudadana, que ha sido adjudicado a la empresa Innovación y Desarrollo Local, por un importe de 125.719 euros.

«Como dijimos hace dos años el objetivo del alcalde, Carlos Velázquez, y del equipo de Gobierno es poner a los toledanos mirando al río. Y como pueden ver la senda está de obras prácticamente desde que empezó la legislatura hace dos años y también estamos mejorando las condiciones de la ribera«, señalaba el portavoz municipal.

El también concejal de Hacienda detalló que el plan contempla «impulsar un proceso comunitario participativo que consiga implicar de modo activo tanto a nivel institucional como técnico y ciudadano». Según dijo, este procedimiento busca recuperar la memoria colectiva sobre la ribera y su biodiversidad, y se concreta en un «mapeo colectivo de la zona, la creación de la Mesa de Patrimonio Verde en la ciudad y la celebración de jornadas informativas sobre el proyecto desde el punto de vista ambiental, antropológico, histórico, patrimonial y paisajístico».

En paralelo, el plan de medición permitirá «evaluar el grado de consecución de los objetivos en el desarrollo del proyecto y supervisar los contenidos y las acciones del plan de comunicación y marketing». También se prevé asesoramiento al Ayuntamiento «en relación a la consecución de estos objetivos para recuperación y reducción del riesgo de inundaciones».

Proyecto financiado con fondos europeos

El plan de gobernanza forma parte del proyecto global de recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera oeste del Tajo, que cuenta con un presupuesto base de licitación de tres millones de euros. Está financiado con fondos europeos NextGeneration, a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Entre las actuaciones previstas en esta zona de la ribera dañada por la crecida del Tajo del mes de marzo debido a las intensas lluvias destacan la construcción de un nuevo embarcadero flotante para piraguas en Safont, diseñado también para la práctica inclusiva del piragüismo; una escala para peces en el azud de Safont que permita el paso de especies bloqueadas por la presa; y la renaturalización del estanque de Safont, que se transformará en un humedal con vegetación de ribera y capacidad de absorber aguas pluviales.

El proyecto incluye asimismo la remodelación del talud del parque de Safont, que será suavizado para crear una franja de ribera más ancha y vegetada, y la creación de un brazo fluvial artificial junto al Palacio de Galiana, que dará lugar a una isla naturalizada atravesada por una pasarela de madera.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento busca restaurar la morfología natural del cauce, reforzar la biodiversidad y recuperar la relación de la ciudad con su río, integrando soluciones basadas en la naturaleza para reducir riesgos de inundación y mejorar el paisaje urbano.

En este sentido, el portavoz municipal insistió en que se trata de un proyecto con gran respaldo institucional. «En breve tendremos la visita de técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y las obras empezarán dentro de poco», señaló Alcalde que recordó que el Ayuntamiento de Toledo «sigue avanzando y gestionando estos fondos europeos»