La gimnasia rítmica se hace eterna en Toledo: la ciudad dedica una calle a Lourdes Mohedano

La medallista olímpica cordobesa, afincada en Toledo desde hace una década, recibe un homenaje con su nombre en la Escuela de Gimnasia, un grafiti con su rostro y una placa con la huella de sus manos

¿Por qué Ilia Topuria tiene una calle en Toledo?

Lourdes Mohedano descubre la placa con su nombre con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez
TOLEDO

Toledo ha rendido este jueves un homenaje a la gimnasta Lourdes Mohedano, medallista olímpica y una de las figuras más destacadas de la gimnasia rítmica española, al dedicarle una calle en la Escuela Central de Educación Física, junto al paseo Ilia Topuria y ... el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas. Con este gesto, la ciudad ha querido reconocer no solo su trayectoria deportiva, sino también su vínculo con Toledo, donde reside desde hace diez años.

