'Get brit!' colabora con Cáritas Diocesana de Toledo ofreciendo becas de estudio para familias vulnerables

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, y el director general de get brit!, Víctor Vicente, en presencia de la responsable de Empresas con Corazón, Marisa Martínez, y la directora de Gestión del Talento de 'get brit!', Deborah Torres, han suscrito un convenio de colaboración para la concesión de becas anuales de estudio de inglés y formación profesional, enmarcado dentro del programa Empresas con Corazón de Cáritas.

'Get brit!' colaborará con Cáritas a través de becas para sus cursos de idiomas, de formación profesional y cualquier tipo de formación que esté en el catálogo de los cursos de get brit!, dirigidas a las familias en situación de exclusión social atendidas por Cáritas Diocesana de Toledo.

La beca consiste en quedar exento del pago de cualquier importe por la formación recibida; sin embargo, el posible material a emplear por parte del alumno no queda recogido dentro de la beca.

Cáritas realizará la preselección de los becarios entre las personas y familias que son acompañadas por la entidad en sus distintos programas, correspondiendo a get brit! la selección final.

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, ha reiterado el agradecimiento a get brit! por su compromiso con los más necesitados, «porque permitirá que niños y niñas de familias en exclusión social puedan tener acceso al estudio de los idiomas con excelentes profesionales y con una educación de calidad». Además, ha señalado que «esta firma es muy especial para Cáritas, pues supone volver a retomar la colaboración que hace años teníamos con get brit! y que tanto bien hizo a los alumnos que se beneficiaron de las becas».

Por parte de get brit!, su director gerente, Víctor Vicente, ha comentado que es un orgullo y un honor participar de este tipo de iniciativas y ha recalcado que lo llevan haciendo desde el año 2017. Sin duda, uno de los programas que más significa dentro de la propia empresa.

get brit! es la primera empresa dedicada a la gestión de escuelas municipales de idiomas que en la actualidad cuenta con una red de centros distribuidos en seis regiones de la geografía nacional. Presta servicio de formación no solo en idiomas, sino también en programas de formación profesional en el ámbito laboral, viajes de estudios, traducciones para empresas y particulares, entre otros servicios de formación.